Når NRK Super og Redd Barna i disse dager setter vold og overgrep mot barn på agendaen, blant annet gjennom serien «Kroppen min eier jeg», er det et ønske om å få flere barn og unge til å si ifra dersom de blir utsatt for en kriminell handling.

I en kronikk i Aftenbladet 13. november sammenligner skribent og sosiolog Terje Carlsen det økende fokuset på vold og overgrep mot barn med Trolldomsprosessene på 1600-tallet. Sammenligningen kan i beste fall forklares med et behov for å ytre seg. I verste fall et ønske om at barn som utsettes for vold tier.

Angrep på barnas rettigheter

Carlsens uttalelser vitner om manglende kunnskap om omfanget, enkeltskjebner og de store samfunnskostnadene vold og overgrep medfører. Justisdepartement hevder at ca. 100.000 barn opplever vold i barndommen, mens Vista Analyse peker på samfunnskostnader mellom 4,5 og 6 milliarder kroner per år. I Stine Sofies Stiftelse arbeider vi hver dag for en barndom uten vold og overgrep. Vi kjenner tematikken, vi vet hva vold og overgrep kan medføre, og vi møter de voldsutsatte barna hver dag på Stine Sofie Senteret. 450 barn – siden oppstart høsten 2016. Carlsens angrep på satsingen til NRK og Redd Barna er et angrep på disse barnas rettigheter og behov for beskyttelse.

Svart plett

I kronikken til Carlsen vises det også til den tidligere advokaten Trygve Lange Nielsens iver etter å frikjenne personer som hadde blitt dømt for incest. Det skal ikke få stå uten den viktige informasjonen om at ingen av ofrene ble hørt – samtidig som dømt overgriper ble tilkjent millionerstatning. Disse sakene er én av grunnene til etablering av Gjenåpningskommisjonen. Bjugn-saken blir også nevnt i Carlsens kronikk. Det er vel ingen tvil om at dette er en svart plett i både politiet og medienes historie. Men saken er likevel det beste eksempelet på at daværende barneombud Trond-Viggo Torgersen klart og tydelig viste at han var på barna sin side. På lik linje som advokat Tor Erling Staff ytret seg for å ivareta mistenkte sin side.

Ta en tur til heksemonumentet

Jeg vet ikke hvor godt Carlsen kjenner til Trolldomsprosessene, men jeg kan anbefale en tur til heksemonumentet i Vardø – et minnested for 91 trolldomsdømte. Da vil han kanskje forstå at å lære barn å si fra når de utsettes for vold og overgrep, verken kan eller bør sammenlignes med en hekseprosess fra 1600-tallet.