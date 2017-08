I Lyngdal sitter en familie med fire små barn. Begge foreldrene har vært i jobb, men myndighetene har tatt jobben fra moren. Det er ille.

I Lyngdal sitter en familie med fire små barn. Myndighetene har funnet ut at moren har servert en løgn for dem når hun var tenåring. Det er ille.

Sendes ut

I Lyngdal sitter en familie med fire små barn. Myndighetene har bestemt at moren til disse små barna skal sendes ut av Norge. Det er ille.

I Lyngdal sitter en familie med fire små barn. For at barna ikke skal være uten mor, foreslår myndighetene at faren og barna skal reise sammen med moren til et ukjent land for dem. Et land de aldri har vært i, og der de ikke har arbeid eller kan språket. Det er ille.

I Lyngdal sitter en familie med fire små barn. Hvis de gjør som myndighetene foreslår, kommer de tilbake om to-tre år. Da må de begynne skolegangen i Norge på ny. De små barna har glemt mye i sitt fravær. Det er ille.

I Lyngdal sitter en familie med fire små barn. Myndighetene vil at faren skal si opp sin jobb og dra utenlands med barna. Ingen vet om han har jobb når han kommer tilbake. De blir kanskje sosialklienter. Det er ille.

En eneste avis tar dette opp og skriver om det. De andre bryr seg ikke så lenge det kan skrives side opp og side ned om politikere som også lover og lyver. Men det har ingen konsekvenser. Konsekvenser har kun gyldighet for en tenåringsjente fra Afrika.

Forsømmer sitt ansvar

Stavanger Aftenblad og andre medier forsømmer sitt ansvar. Det er ikke bare ille, det er forkastelig oppførsel. Men det er tydelig at det er mye lettere å skrive om interiørblogging, stjålne biler og båter enn å skrive om noe som kan engasjere og påvirke livene til en hel familie.