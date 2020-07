Hvor er dere politikere som har det overordnede ansvaret for barne­­vernet i Stavanger?

DEBATT: Vi ber topp-politikerne i Stavanger kommune om å iverksette en uavhengig gransking av barnevernet i kommunen.

Tre jurister stiller Stavanger kommune en rekke spørsmål etter å ha lest i Aftenbladet om hva som har skjedd med «Alex» etter at sju politifolk i fem politibiler hentet 10-åringen hos barnevernet i Stavanger 4. november 2019. Foto: Privat foto, bearbeidet av Inga Sverdrup

Debattinnlegg

Arnhild Skretting Advokat

Heidi Tendenes Advokat

Solveig Skretting Advokatfullmektig

Hvordan kan dere som toppledere av kommunen la barn bli utsatt for slike overgrep som det som vi leser om i Aftenbladet, og nå i artikkelen «Hva skjedde med Alex»?

Hvordan kan kommunen vår bruke politimakt mot traumatiserte barn?

Hvordan kunne man i Stavanger kommune la være å forholde seg til de spilleregler man er pålagt i loven og i Grunnloven om at barnet skal få medvirke når beslutninger skal fattes?

Hvorfor ble han ikke spurt før man besluttet noe så alvorlig som å flytte ham på en institusjon på en annen kant av landet?

Hvorfor ble han ikke spurt før man bare flyttet ham videre?

Hvorfor ble han ikke tatt på alvor når han ikke ønsket å høre alt det negative om sin mor som saksbehandler skulle lese opp for ham?

Hvorfor fikk han ikke bli plassert i sin familie eller nettverk, men måtte utsettes for snart ett års sammenhengende traume?

Hvordan kunne dere skille ham fra sine søsken?

Hvordan kunne dere skille ham fra sin bestevenn?

Hvordan kan man tilby barn et så dårlig omsorgstilbud?

Er dette Stavanger kommunes oppfatning av god omsorg?

Hvordan kan dere la barnet tro at det er hans feil det han har vært utsatt for?

Hvor er rettssikkerheten til de mest utsatte barna i Stavanger kommune?

Det er ikke slik at barnevernssjefen kan vise til at de har fått medhold av fylkesnemnda og tingretten. Fylkesnemnda og tingretten må forholde seg til de beviser som kommunen selv legger frem for domstolene.

Er det slik at bevisene nå er endret slik at barnet kan gå fra å se sin mor fire ganger i året i to timer, til en helg i måneden. Hva endret seg for Stavanger kommune i den perioden som har gått siden man hentet barnet med politibistand?

Eller var det slik at fordi dette barnet var så heldig at det var noen journalister i Aftenbladet som passet på, så blir barnets beste endret?

Hvor er dere som har det overordnede ansvaret?

Dersom foreldre hadde utsatt sine barn for slike handlinger som det beskrives at dette barnet har blitt utsatt for under offentlig omsorg, så kunne de ha mistet barna, de kunne ha blitt politianmeldt og kanskje straffet.

Har dere, som ordføreren i Sandanger utenfor Bergen, bedt om en uavhengig gransking av hva som foregår i kommunen?

Hvorfor har dere ikke igangsatt gransking på egen hånd, når det foreligger 23 klager til fylkesmannen?

Det som er fint med menneskerettighetene, Grunnloven og vår lovgivning, er at den skal stå som vokter for oss alle, men også for de svakeste blant oss. Men det hjelper ikke når de som har fått myndighet misbruker makten. Desto verre blir det når man misbruker makten mot barn.

