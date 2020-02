Sandnes kommune misforstår om isfuglen

DEBATT: Det var med undring jeg leste at Sandnes kommune har satt opp sperrebånd og skilt i forbindelse med at en isfugl har besøkt Sandvedparken i noen uker.

«Det fine med den eksotiske isfuglen er at den har økt interessen for fugler blant folk flest», skriver Yngvar Bokn Johnsen. Foto: Illustrasjonsbilde/Scanpix

Yngvar Bokn Johnsen Stavanger

Enda mer merkelig var det å lese at dette ikke var gjort for å skjerme isfuglen fra nysgjerrige tilskuere og ivrige fuglefotografer.

Begrunnelsen var ikke at isfuglen kunne bli forstyrret. Den har ikke brydd seg om tilskuerne, sier kommunen. Det har jeg også opplevd ved selvsyn. Kommunens begrunnelse var at en hegre og noen stokkender var blitt forstyrret i den lille dammen ved siden av stien.

Trenger ikke beskyttelse

Det kommunen kanskje ikke kjenner til, er at stokkendene virkelig klarer seg meget godt med folk i nærheten. Det vet alle som mater dem ved Stokkelandvatnet, Mosvatnet, Breiavatnet og Stokkavatnet. Noen tar maten rett fra hendene på folk. Dessuten overvintrer flokker med hundrevis av stokkender langs hele Jærkysten. Hegrene finnes også ved de fleste vann på Jæren og i Ryfylke. I rugesesongen samler de seg i kolonier og bygger sine reir. De som overvintrer hos oss, klarer seg utmerket hvis vinteren ikke er for streng. Poenget er at disse stokkendene og hegren overhodet ikke trenger beskyttelse av kommunen. De har nok av steder å flytte til om de blir forstyrret.

Det fine med den eksotiske isfuglen er at den har økt interessen for fugler blant folk flest. Veldig mange stopper opp ved stien og ser etter den spennende gjesten. Isfuglen bryr seg ikke, og den byr på stor underholdning.

Riktignok kan ivrige fuglefotografer av og til skremme bort sjeldne fugler ved å flokke seg nær dem med sine store telelinser. I Sandvedparken har de stått i ukevis og fotografert isfuglen uten at den har brydd seg. Utrolig mange flotte bilder er lagt ut på nettet.

Kommunen bommer

Det er fint at kommunen er opptatt av å beskytte fuglelivet, men i dette tilfellet bommes det dessverre totalt. Beslutningen om å sperre av området og sette opp varselskilt, er ikke basert på kunnskap om fugler. Jeg oppfordrer kommunen til å ta bort hindringene og la befolkningen glede seg over isfuglen så lenge besøket varer. Det kan bli meget lenge til neste gang folk får en slik anledning.

