«Free-roaming» i vårt skattkammer

KRONIKK: For å kunne ivareta naturen, må Preikestolen få unntak fra allemannsretten, og tilgangen til Preikestolen må reguleres.

Publisert: Nå nettopp

Noen turistmål i naturen blir nå belastet så tungt at det er nødvendig å regulere antall besøkende. Her turister på vei og til og ned fra Preikestolen i september 2019. Foto: Privat

Debattinnlegg

Birgitte Dambo Sosialantropolog

Torsdag 16. januar hadde daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen møte med norsk reiseliv om temaet overturisme. Hensikten med møtet var at næringsministeren skulle få innblikk i utfordringene de største reisemålene i Norge opplever. Alle de store destinasjonene innen reiselivet fikk derfor muligheten til å presentere erfaringer med overturisme og mulige løsninger til problemet.

Dette var et imponerende initiativ fra næringsministeren! Men desto mer nedslående å lese at ministeren ikke lyttet til forslagene til å regulere allemannsretten på Preikestolen.

Enorm vekst

Lysefjorden Utvikling har gjort alt etter boka. I 2016 oppmuntret jeg i en kronikk i Aftenbladet til å utføre en analyse av kapasiteten på Preikestolen. Det har de nå gjort. De har kartlagt grundig og lyttet til besøkende. I mai ble telleapparater montert for å måle nøyaktige besøkstall.

Sist sommer foretok de en undersøkelse der det kom fram at 22,5 prosent mener det er for mange som går til Preikestolen samtidig. De siste ti årene har besøkstallene på Preikestolen steget med 146 prosent.

Allemannsretten har to sider

På bakgrunn av kartleggingen la Lysefjorden Utvikling fram et forslag til næringsministeren om å holde igjen besøkende, både nede på parkeringsplassen og ute på selve platået. Dette er et riktig og viktig forslag for å hindre overturisme og beskytte turister som legger i vei på risikofylte turer under dårlig værhold. Det er også viktig for å unngå potensielt farlig trengsel på platået.

Disse tiltakene betyr at allemannsretten må vike på Preikestolen og kanskje på flere av de mest populære naturattraksjonene våre. Dette er derimot ikke næringsministeren villig til, og svarer med at allemannsretten er noe av det flotteste vi har.

Jeg er enig med næringsministeren at allemannsretten er flott. Men den lovfestede allemannsretten har to sider. Den er ikke bare en rett, den fører også med seg plikter. Allemannspliktene kan sammenfattes i regelen om at vi forlater et sted slik vi selv ønsker å finne det. Plikter som mange besøkende til våre mest populære naturattraksjoner ikke har kunnskapsmessige forutsetninger for å etterleve. Derfor må destinasjoner med stort trykk ha informasjon om hva som er forventet av brukeren.

Å ferdes fritt og campe mer eller mindre hvor du vil, er helt unikt for Norge (og Sverige) og er ikke tilgjengelig andre steder i verden. Det vi tar for gitt, oppleves som unikt og spesielt fra folk som kommer fra andre land.

Innovasjon Norge har flittig reklamert for «Free-roaming» og selger bevisst inn norsk natur til kundene i utlandet. I mai 2019 skriver Danielle Moylan om hennes opplevelse av å gå Besseggen og å ligge i telt for første gang. I artikkelen priser Moylan allemannsretten som tillater turister å gjøre dette og få denne fantastiske opplevelsen. Jeg gikk selv Besseggen i sommer, så historien hennes treffer. Jeg kunne ikke vært mer enig med henne. Denne typen opplevelser er unike, og verdsettes så høyt. Turister som kommer til Norge, mister pusten.

For meg var Besseggen bare en av mange flotte turer jeg har hatt de siste årene. Men for Moylan var denne opplevelsen så spektakulær at den kom på trykk i The New York Times.

Når det blir for mye

I sommer fikk norske medier øynene opp for noen av de negative sidene ved turisme. Norske nasjonalskatter promoteres stadig hyppigere i artikler og på sosiale medier, og dette er umulig å stoppe. Alt i alt er det med på å gjør naturen vår sårbar.

Dette kan vi ikke gjøre noe med, men vi kan regulere allemannsretten på de største attraksjonene. Vi må finne balansen mellom besøkende og samtidig bevare naturen og inntrykket av uberørt og fri natur. Naturen er produktet som «selges», og på de største naturattraksjonene er produktet i ferd med å forringes.

Dette har næringsministeren et ansvar for å gjøre noe med. På videoen fra møtet om overturisme sier Røe Isaksen: «Veksten i reiselivet må skje på en måte som kommer lokalbefolkningen til gode, og samtidig ivaretar våre unike natur- og kulturressurser.»

For å kunne ivareta naturen må Preikestolen få unntak fra allemannsretten, og tilgangen til Preikestolen må reguleres.

Staten og næringsministeren har et ansvar for at alle våre nasjonalskatter som tiltrekker seg stadig flere turister, lever evig.

Klaustrofobisk opplevelse

I sommer opplevde jeg Preikestolen i solnedgang og soloppgang under åpen himmel. Det var en spesiell, og nesten høytidelig, opplevelse for venninna mi og meg. Og vi delte den med minst 30–40 andre som hadde satt opp telt og tatt med soveposer og primuser på fjellet bak Preikestolen. Jeg tar det for gitt at vi kan gjøre dette, og unner reisende fra hele verden det samme. Det var mange folk der oppe og mye støy. Hele døgnet. På veien ned fra fjellet ble vi møtt med minst én busslast med asiater, og det ble vanskelig å bevege seg motstrøms. Dette var 5. august, og ikke 8. august, som ble kritisert som en «kaosdag» av Aftenbladet og som «et helvete» av turister.

Den siste etappen ned ble en klaustrofobisk opplevelse på smale stier. Jeg endte med å småløpe ned fra fjellet i frykt for at det skulle stoppe helt opp i møtet med enda flere busslaster.

Etterpå konkluderte jeg med at jeg er veldig glad jeg har opplevd dette, men «aldri igjen». Jeg vil heller ha andre naturopplevelser. Fri for de store massene. Men Preikestolen i soloppgang må oppleves. Bildene fra Preikestolen på denne turen er de mest likte bildene mine på Instagram. Jeg er ikke noe bedre enn de andre.

Allikevel mener jeg at staten og næringsministeren har et ansvar for at alle våre nasjonalskatter som tiltrekker seg stadig flere turister, lever evig. Og for at ordet turist ikke blir et skjellsord på disse kanter av landet.

Publisert: 28. januar 2020 14:00

