Arkitektur er også politikk, Aftenbladet

DEBATT: Arbeiderpartiet har tatt til orde for å få på plass en arkitekturpolitikk for Stavanger. Det frambringer mildt sagt ambivalente følelser hos Aftenbladets lederskribent 28. januar.

«Aftenbladet undrer seg over at sykehjemmet i Lervig trekkes fram av oss som et eksempel på at arkitekturen ikke har lykkes. Til det kan vi si at det er enklere å peke på egne kommunale bygg, enn andres private hjem», skriver Linda S. Krüger og Anders F. Bentsen. Foto: Jonas Haarr Friestad

Debattinnlegg

Linda Susanne Krüger Nestleder i utvalg for miljø og utbygging, Ap

Anders Fjelland Bentsen Nestleder i utvalg for by- og samfunnsutvikling, Ap

I lederen bes det om at diskusjonen holdes innen arkitekturfaget, et fag som i samme slengen omtales som «fiksfakseri». Det er ikke lett å skjønne om avisen ønsker engasjement eller likegyldighet.

Holdbarhet, nytte og skjønnhet

Hvordan kan man vurdere arkitektur? Allerede i antikken introduserte Vitruvius tre fundamentale krav: firmitas, utilitas og venustas. På godt norsk: holdbarhet, nytte og skjønnhet. Dette er krav som også politikere bør ha en holdning til. Aftenbladet undrer seg over at sykehjemmet i Lervig trekkes fram av oss som et eksempel på at arkitekturen ikke har lykkes. Til det kan vi si at det er enklere å peke på egne kommunale bygg, enn andres private hjem. Den alminnelige oppfatning er at bygget er simpelt. Det er ikke uvesentlig for arkitekturen.

Ansvaret er tredelt

Vårt mål er da heller ikke å gi en utfyllende arkitekturkritikk av det som er bygd, men å øke ambisjonsnivået for det som skal komme. På samme måte som det allerede er gjort i byer som det er naturlig å sammenligne seg med. Ansvaret for arkitekturen er tredelt, og bæres både av byggherren, arkitekten og de folkevalgte. Rollene er ulike, men samspillet krever en viss felles forståelse av premissene. Det kan en arkitekturpolitisk plan bidra til.

Publisert: Publisert: 30. januar 2020 10:00

