Staten – fra utskjelt til bestevenn

DEBATT: Bedrifter som har gjort alt de kan for å komme seg unna norske reguleringer, står nå i første rekke og krever gigantisk krisehjelp fra statskassen. Den ellers så utskjelte og uglesette staten, er nå blitt en venn og hjelper.

Publisert: Nå nettopp

«Norwegian har gjort alt de kan for å komme seg unna norske reguleringer for et ordnet arbeidsliv. De har splittet opp og outsourcet, knust fagforeningenes innflytelse og splittet og hersket etter beste evne. Nå vil de reddes av gigantiske kriselån fra statskassen», skriver Jon Ola Syrstad. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

Jon Ola Syrstad Tidligere rådmann, Stavanger

Pandemien har rammet oss, og da må staten trå til. Den ene krisepakken etter den andre rulles ut. De politiske partiene kappes om å kreve høyere bevilgninger, flere tiltak og større pakker. Selv de som ellers krever at myndighetene skal holde fingrene av fatet med reguleringer, skattekrav og avgifter, ber nå staten griper inn med begge hendene.

Selv partiet for «.. sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep», står i første rekke og krever større statlige overføringer til kriserammede bedrifter.

Gir vi etter for presset om privatisering, konkurranseutsetting, skattekutt og avgiftslettelser har vi en svak stat neste gang et virus invaderer landet.

Flysektoren

En av redningspakkene gjelder flysektoren. Norwegian har gjort alt de kan for å komme seg unna norske reguleringer for et ordnet arbeidsliv. De har splittet opp og outsourcet, knust fagforeningenes innflytelse og splittet og hersket etter beste evne. Nå vil de reddes av gigantiske kriselån fra statskassen. Den ellers så utskjelte og uglesette staten, er brått blitt en god venn.

Det statlige helsevesenet jobber på høygir. Det er de som skal redde oss nå. Det statlige helsevesenet som i mange år har blitt utfordret av konkurranseutsetting, privatisering og effektiviseringskrav, er nå det eneste vi kan stole på hvis sykdom rammer. Helseministeren måtte suspendere ordningen med fritt sykehusvalg som likestiller behandling i private klinikker med offentlig helsehjelp – på statens regning. Nå, i krisen, er det offentlige sykehus som skal bære oss gjennom.

Fratatt mer enn 100 stillinger

Krisen har også avdekket at høyreregjeringens effektiviserings- og avbyråkratiseringsreform har fratatt Folkehelseinstituttet mer enn 100 stillinger. Når smittevernarbeid, pandemiplanlegging, internasjonalt helsesamarbeid og vaksineutvikling av regjeringen karakteriseres som overflødig byråkrati, er det ikke rart at vi bare er middels forberedt på den pandemien som herjer.

Det er staten vi har før krisen, som også blir vår stat i krisen. Det helsevesenet vi holder oss med til vanlig, blir vårt helsevesen når pandemien rammer. Gir vi etter for presset om privatisering, konkurranseutsetting, skattekutt og avgiftslettelser har vi en svak stat neste gang et virus invaderer landet. Da vil krisepakkene bli mindre, sykehussengene færre, fagmiljøene svakere og konsekvensene for liv, helse og næringsliv større.