Ikke skyld på oljearbeiderne

Det dukker stadig opp nye ord og begreper. Siste nye er flyskam. At man ikke har samvittighet til å fly på grunn av miljøhensyn. Det kan man mene mye om, men vi tenker at det er bra at konsumenter innser at det er dem selv som forbruker, og skaper utslipp. Å skylde på piloten for CO₂-utslippet du forårsaker, når du skal til London for litt shopping, blir feil.

Å fortsette som oljekonsument, men samtidig argumentere for å legge ned oljeproduksjonen, blir bare rart. Dobbeltmoral er ikke dobbelt så bra som moral.

Ville veier

Fenomenet shopping i seg selv viser at vi er på ville veier. Når innkjøp blir noe man gjør som en forlystelse, og ikke fordi man nødvendigvis trenger noe, kan man slutte å snakke om bærekraft. Vi kjøper og forbruker over evne. Er man i tvil, er det bare å ta en tur på nærmeste miljøstasjon.

Mange av oss som har erfaring fra oljebransjen, har lenge irritert oss over all miljøkjeft oljearbeiderne må tåle. De forurenser fordi de produserer olje. Punktum. Konsumentene bare bruker produktene, og har ingen skyld. Det er da vi detter av. For vi er alle oljoholikere. Man trenger åtte liter olje for å lage en mobiltelefon, og 20 liter for å lage et elbildekk. For ikke å snakke om veien vi kjører på.

Det er mange som ønsker at vi skal legge ned oljeproduksjonen her hjemme av miljøhensyn. Men faktum er at vi fremdeles vil være avhengig av produktene. Vi har per i dag ingen fullgode alternativer for å produsere alle de tingene vi omgir oss med uten olje, så oljeproduksjonen vil bare øke i andre land. Med helt andre krav til miljø- og arbeidervern.

Konkrete tiltak

