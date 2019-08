Har Omdal en ideologisk blindflekk?

Algoritmene som dikterer hvilket innhold du og jeg eksponeres for er rigget for å engasjere, opprøre, og fremelske tribalismen. Din feed er den ultimate confirmation bias. Den bekrefter det du allerede mener. I motsetning til det opplyste idealet: å utfordre, motsi og kultivere verbal kappestrid mellom meningsmotstandere.

Vår tids talerstol

De store teknologiselskapene har de facto monopol på vår alles digitale interaksjon. Med en slik posisjon følger et tungt ansvar. I USA er de beskyttet av sin status som «ytringsplattformer». De kan ikke, som et hvilket som helst annet medium, holdes til ansvar for det de formidler. De har angivelig ingen redaksjonell profil, de er vår tids talerstol på Speakers' Corner; et sted hvor alle kommer til orde. Disse gigantene, Facebook, Google, YouTube og Twitter, nyter godt av den juridiske beskyttelsen den påståtte ytringsnøytraliteten tilbyr, men har samtidig voluminøse, vage og subjektive brukerretningslinjer.

Omdal synes det er utrolig at den amerikanske kongressen har fattet interesse for ytringsfrihetens kår i teknologigigantenes tidsalder. Kongressen har tidligere også fattet interesse for det tillatte meningsrommet ved amerikanske universiteter. De som roper varsko, er ikke evangeliske mørkemenn fra høyresida, slik amerikanske konservative ofte karikeres. Normalt moderate amerikanere, varslere fra innsiden og lekkede dokumenter underbygger alle en urovekkende følelse av politisk slagside. En slagside i favør den til enhver tid rådende, progressive katekismen.

Omdal virker ikke spesielt interessert

I denne sammenheng er politiske preferanser irrelevante. Det eneste man behøver enes om er verdien av å få sitt syn utfordret. Verdien av å knives og måtte tåle synspunkter man ikke deler. Man skulle tro dette hadde nyhetsverdi, interessant for enhver sannhetssøkende journalist; hvem regulerer egentlig hva jeg kan si? Omdal virker ikke spesielt interessert. Mon tro om han hadde vært like nonsjalant dersom det var snudd på hodet; Silicon Valley var et konservativt ormebol.

Mange er usikre på om de omtalte gigantene, hvis ledelse og ansatte har en uomtvistelig politisk tilbøyelighet, bevisst eller ubevisst favoriserer de «rette» meninger. Omdal er, som vanlig, ikke i tvil. For han har nemlig lest en bok som hevder det er apolitisk. Så da så.