Vi har vært med på noen budsjettforhandlinger gjennom årene. Vi vet hvor utfordrende det er å lage et felles, ansvarlig budsjett. Det er en helt annen verden, ja nærmeste lettvinthetens rike, å bli enige om et budsjett i opposisjon. Når rådmannen legger fram budsjettet er hver krone disponert. Det blir i beløp bare promiller i forskjell mellom rådmannens budsjettforslag og bystyreflertallets endelige vedtak.

Når opposisjonspolitikere nå i valgkampen krever mer penger til alt, snakker vi om store forskjeller i beløp. Hvor i all verden har de tenkt å ta pengene fra? De ordentlige pengene?

Har ikke regnet på det

Flere ganger i årets valgkamp har Stavanger Ap blitt utfordret på å vise regnestykket for alle valgløftene. Både av mediene, i debatter og direkte fra politiske motstandere har oppfordringene kommet om å vise hva valgflesket som blir lovet faktisk koster, og ikke minst hva skal man kutte i når man skal finne inndekning i budsjettet.

Til nå har svaret vært at de ikke har regnet på det. Både Kari Nessa Nordtun og Dag Mossige har fra scenen sagt at de ikke aner hva løftene koster. Dette er ganske utrolig.

Rådmannens og hans stab gjør en knallgod jobb hvert år i arbeidet med handlings- og økonomiplanen (HØP). Den korte versjonen av rådmannens analyse er at det ikke finnes penger til nye store løfter utover det vedtatte budsjettet, og at utgiftene må reduseres heller enn økes. Dette har ikke Arbeiderpartiet og de tatt hensyn til på noen som helst måte.

Lang liste med løfter

Vi har det siste halvåret registrert en haug med valgløfter fra Ap. Listen er lang og langt i fra uttømmende: Beholde overflødige barnehageplasser i bydeler med overkapasitet, enda flere lærere i skolen, utvidet åpningstid i barnehager, en ekstra ansatt i hver barnehage, flere ansatte på sykehjem, flere ansatte i barnevernet, gratis skolemat, redusert pris på SFO, barnehage til alle fra fylte ett år, vikarordning for barnehagene og leksehjelp fra lærere på SFO. Slik kunne vi ha fortsatt.

Bare driftsbudsjettet overskrides fort med 500 millioner. Og da har vi ikke begynt på investeringsiveren med nye skoler, barnehager og svømmehaller. For all del mye bra på denne listen, men ingenting er gratis, og bare løftet om en ekstra ansatt i barnehagen koster nesten 85 millioner. Det er altså ikke mulig å finansiere store løft med små kutt. Det finnes ikke penger til alle disse valgløftene, og vi synes det er bedre at vi stiller dem til ansvar nå, enn at velgerne gjør det etter valget.

Når Kari Nessa Nordtun så sier at hun vil rekommunalisere private velferdstjenester, renner begeret over. Millioner av skattekroner skal altså gå til en ideologisk kamp mot private tilbydere som jevnt over gir tjenester av bedre kvalitet enn de offentlige? Og dette i tillegg til alle andre løfter?

Vi ber Arbeiderpartiet en gang for alle redegjør for hvordan alle disse løftene skal prioriteres og finansieres, for de er overhodet ikke i nærheten av en realistisk inndekning. Det skylder de kolleger på rådhuset som holder en redelig valgkamp, og det skylder de velgerne som tror på oss politikere når vi sier hva vi har til hensikt å gjennomføre. Ingen liker å bli lurt, og Stavanger Ap legger opp til å lure hele Stavanger.

Kabalen går ikke opp

Når rådmannen legger frem budsjettet om en drøy måned, vil mange av dagens investeringer være tatt ut. Da er det ekstremt lettvint av Arbeiderpartiet å love nye tiltak og nye investeringer. Selv om ikke alle valgløfter kan gjennomføres i 2020, mangler partiet ca. 100 millioner til økte driftsutgifter for i det hele tatt å starte opptrappingen, og ganske mange hundrevis av millioner i økte investeringer for å klare valgløftene.

Arbeiderpartiet legger en budsjett-kabal som ikke kan gå opp. Det er alvorlig.