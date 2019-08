I mange år før vi kom i posisjon var Sandnes Arbeiderparti opptatt av de bostedsløse. Det var store overskrifter om at Sandnes var verstingby. Da vi overtok i 2011 var det 150 personer i boligkø, og flere av dem var faktisk familier med barn! Nå er boligkøen redusert med to tredeler, og Sandnes kommune har fått pris for vårt boligsosiale arbeid.

Visjonen for det boligsosiale arbeidet er at alle skal ha muligheter til å bo trygt uansett livssituasjon. Å ha en bolig der man kan trekke seg tilbake, ha ro, samle krefter, ha besøk av venner og familie er viktig for oss alle, men kanskje enda viktigere for personer i vanskelige livssituasjoner grunnet rus og/eller psykiatri.

Jobbes godt

Det var en stor dag i fjor når ordfører Stanley Wirak (Ap) åpnet Sandnesveien 299, bedre kjent som Somaheimen. Et flott og verdig nybygg med variert botilbud for 27 personer. Det jobbes utrolig godt i kommunen, og det er fantastisk at over 100 personer har gått fra kommunale boliger til selv å eie egen bolig. «Housing first» startet som et prosjekt for flere år siden. En metode for å bosette mennesker med rus og psykiske vansker i ordinære boliger med tilpasset oppfølging.

Boveileder har vært en annen suksess. Det jobbes systematisk med mål om at vanskeligstilte barnefamilier kan få overgang til egen eid bolig gjennom startlån og eventuelt tilskudd. Husbanken er fortsatt en viktig instans, og nær 60 prosent av utlånet i Sandnes på 211 millioner i 2018 gikk til barnefamilier.

Vi vil berømme alle som jobber innenfor feltet, som bidrar til at det går veldig i rett retning i Sandnes. Vi vet og ser at det er krevende arbeid. For det er mye mer enn å kjøpe/leie en boenhet og så tildele. F.eks. har kommunen miljøvaktmestere. De reiser rundt og besøker leieboerne. Kommer med gode råd, slik at leilighetene skal holdes i best mulig stand, ser etter brannfeller og hjelper med småting.

Fremdeles behov

Gjennom målrettet arbeid på flere boligsosiale områder og tilgang i boligmarkedet, er ventelisten stabilisert. Det er likevel fortsatt behov for å framskaffe ulike typer boliger til vanskeligstilte.