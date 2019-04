En av grunnene er at man refererer til to helt ulike forståelser av «Norge»: For det første; Styrings-Norge: Det konstitusjonelle styringssystemet med Storting, regjering, domstoler og politiske valg. For det andre, Produksjons-Norge: De som produserer varene og tjenestene som alle innbyggerne er avhengige av.

Selvråderetten er viktig for begge

Både nei- og ja-siden mener selvråderetten er viktig. Nei-siden fremhever verdien av en nasjonal selvråderett, mens ja-siden vektlegger sammenhengene mellom den økonomiske og politiske selvråderetten. Nei-siden er mest opptatt av Styrings-Norge, mens ja-siden er mest opptatt av Produksjons-Norge.

Styrings-Norge er bygd opp gjennom politiske reformer, mens produksjons-Norge har utviklet seg mer organisk gjennom større grad av spesialisering av arbeid, økende avhengighet av høyteknologi som igjen gir økende avhengighet av internasjonal handel.

Få vil være uenig i at selvråderetten må gjelde både Styrings-Norge og Produksjons-Norge. Uten styring av økonomien blir den politiske styringsretten av liten verdi. Samtidig vil styringen over økonomien ha liten mening uten en styringsdyktig stat.

Selvråderetten er generelt avhengig av styringsdyktige politiske organer og en viss grad av selvforsyning. Hvis over 90 prosent av viktige varer, tjenester og teknologier bare kan leveres av utenlandske selskaper, hjelper det ikke at vi ønsker hundre prosent selvråderett i Norge. Da mangler vi ressursene innenlands som trengs for å få en slik selvråderett. Dette er situasjonen, ikke bare for Norge, men for så å si alle industrialiserte land i verden i dag.

Medlemskap i EU gir økt mulighet til å styre økonomien fordi EU-organene har myndighet over et så stort økonomisk marked at ingen multinasjonale selskaper kan overse dem, og fordi selvforsynings-graden i EU er så mye høyere enn i noen av EUs medlemsland.

Styrings-Norge kan ikke styre over økonomien i Norge. Derimot så kan Styrings-EU i mye større grad styre over økonomien i EU. Norsk selvråderett uten et EU-medlemskap vil så lenge vi ikke øker vår selvforsyningsgrad dramatisk, være hul.

Kan ikke styres

Man kan kreve at Storting, Regjering og Høyesterett skal ha det endelige ordet i alle våre nasjonale politiske prosesser, men man kan ikke kreve at Storting, Regjering og Høyesterett skal ha det endelige ordet over produksjonen vi er avhengig av når denne ikke befinner seg i Norge. Nei-siden krever selvråderett over noe vi ikke har mulighet til å styre. Mens norsk EU-medlemskap vil mest sannsynlig styrke den politiske selvråderetten – også for Norge.