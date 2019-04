Helseatlas er et nasjonalt overvåkingsorgan som har som hovedmål og overvåke om innbyggere i Norge får likeverdige helsetjenester uavhengig av hvor de bor. En av rapportene som nylig ble publisert handler om fødselshjelp 2015–2017. Resultatene viser at det er stort sett god oppfølging under svangerskap og fødsel, men at det spesielt etter fødsel er forskjeller i helsetilbudet.

Stavanger-regionen nevnes særskilt som et område der barselkvinnene får mindre oppfølging av spesialisthelsetjenesten og jordmor før og etter fødsel, sammenlignet med resten av landet. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering stiller spørsmål om samhandlingen mellom sykehus og kommunehelsetjeneste er god nok.

Store utfordringer

Dette er et spørsmål Norsk Sykepleierforbund (NSF) har hatt fokus på i lengre tid. Vi vet at både sykehus og kommuner har store utfordringer hva gjelder jordmortjenesten.

Sykehuset med å rekruttere til ledige stillinger, kommunehelsetjenesten med å i det hele tatt ha nok stillingshjemler til å møte kravene i Stortingsmelding nr. 12 (2008 – 2009): En gledelig begivenhet.

Det siste året har det vært en stor debatt knyttet til fødsel og barselomsorgen i kommunene som «tilhører» Helse Stavanger. SUS ønsker at kommunene tar et større og tidligere ansvar for denne omsorgen slik at nybakte mødre kan reise tidligere hjem. NSF er enig i at dette kan være både riktig og viktig for barn og mor.

Kompetanse døgnet rundt

Samtidig forutsetter tidligere hjemreise at kommunen har rett kompetanse tilgjengelig døgnet rundt. Å bli mor er fysisk og psykisk krevende. Man skal venne seg til en ny rolle, enten man er førstegangs- eller flergangsfødende. Amming skal komme i gang, barnet skal komme seg etter fødselen og familien skal kunnes stole på at de får hjelp og oppfølging. Trygghet er alfa og omega for familien.

Helseatlas sine funn viser at NSF sine innspill og kommentarer knyttet til tidlig hjemreise har vært berettiget. Jeg er ikke i tvil om at alle parter ønsker en god start for nyfødte og deres foreldre. Jeg er heller ikke i tvil om at det innebærer at både kommunene og spesialisthelsetjenesten i regionen må ta en time-out i iveren etter tidligst mulig utskrivelse.

Lederen i Stavanger Aftenblad lørdag 6. april oppsummerte debatten på en god måte: «For det er kvinnene som skal få større valgmuligheter, ikke de som styrer sykehusenes budsjetter».

Jobb nr. én

Å sette liv til verden er en gledelig begivenhet. God kompetanse til de som skal ha ansvar for å at også de neste dagene og ukene er fylt med glede og trygghet for mor, barn og øvrig familie, det må være jobb nr. én for både spesialist - og kommunehelsetjenesten!