For hundre år siden herjet spanskesyken, nå herjer koronaviruset

PANDEMIER: Korona krisen er langt fra over. Vi må holde sammen som erteris. Skal vi forstå det som skjer, må vi kjenne Stavangers historie.

Spanskesyken rammet Stavanger hardt for hundre år siden. Historien kan nå være i ferd med å gjenta seg, mener innsenderen. dette er en faksimile av Stavanger Aftenblad 4. juni 1918. Foto: Pål Christensen

Carsten M. Syvertsen Ph.D. og førsteamanuensis Høgskolen i Østfold

Om hundre år er alt glemt, blir det hevdet. For historieinteresserte mennesker er dette det reneste vas. Hundre år etter at forfedrene våre hadde fått en viss kontroll på spanskesyken, startet koronaen i storby i Kina i desember 2019 etter fysisk kontakt mellom ville dyr og mennesker. Vinteren 2020 skulle koronaviruset spre seg, langt raskere og farligere enn sars, fugleinfluensa og ebola.

Byens glansdager

Stavanger blomstret da spanskesyken rammet. Fiskeri- industrien, etter hvert hermetikk, også landbruk og skog, var viktige for å sikre verdiskapning og arbeidsplasser i Stavanger og omegn.

Unionsoppløsningen i 1905 var en voldsom giv for hele landet, med storstilt industribygging. I Stavanger ble det lagt stort vekt på skipsfart. Byen ble et naturlig sted for internasjonal handel på sørvestlandet

I begynnelsen av mars 1918 ble det første offeret for spanskesyken registrert i en militærleir i Kansas i USA og spredte seg raskt til det krigsherjede Europa våren 1918. Høsten 1918 ble verst, så avtok pandemien frem mot sommeren 1919. Man regner med at rundt 100 millioner mennesker døde av sykdommen i årene fra 1918 til 1920.

Det var spesielt produktive og fruktbare mennesker mellom 20 og 40 år som ble rammet. Stavanger var hardere rammet enn de fleste andre deler av landet med mye internasjonal handel og fordi mange bodde svært tett i enkelte bydeler.

Ikke spytt i gatene!

Myndighetene oppfordret folk til ikke å spytte i gatene, og holde seg for nese og munn når man hostet eller nøs. Man ble bedt om å holde seg borte fra store folkemøter. Skoler ble stengt for å unngå spredning. De kommunale sykekasser økte sterkt under epidemien, staten dekket noe av ekstrautgiftene, men kommunene bar den største byrden da tuberkulosen gjorde at helsevesenet allerede var under press.

I vår tid er det de over 65 år med svak helse som er mest utsatt for korona. Men også yngre mennesker som lever trangt og har mye kontakt med andre gjennom jobben, som for eksempel butikkansatte, er utsatte.

De med høyere utdannede, bedre lønn med bedrede boligforhold er gjennomgående mindre utsatt, ofte med hjemmekontor i disse urolige tider. Store forsamlinger må vi holde oss unna. Kirker, offentlige kontorer og skoler ble stengt. Offentlig transport som buss og tog ble sterkt regulert. Igjen er det de ressurssvake som blir skadelidende.

Den økonomiske nedgangen rammet Norge hardt og brutalt. Børskrakket mandag 9. mars 2020 vil for alltid bli stående som en mørk dag i finansmarkedet, kombinert med et kraftig fall i oljeprisene. Registrerte arbeidsledige var på over 400 000 personer, opp mot 15 prosent, blant de høyeste tallene i Europa.

Høie er mannen

Sommeren har vist at det kommer en ny bølge med korona slik som under spanskesyken. Jeg forventer en langvarig koronapandemi med munnbind, fortsatt hjemmekontor og en økning i antallet smittede og døde.

Vi vil trenge gode mennesker som den sykepleierutdannede finansanalytikeren i Skagen Fondene, som sa at hun stiller opp

når som helst hvis sykehuset i Stavanger trenger henne i krigen mot

korona.

Bravo! Slike mennesker vil gamle Norge ha.

Når et ignorant folk nærmest ligger oppå hverandre på badestrendene i Oslo og ikke ofrer smittefaren en tanke, har man seg selv å takke. Det nytter ikke lengre å klage på myndigheter og at regjeringen skal gjøre mer.

Helseminister Bent Høie er mannen jeg satser på. Han har vært usedvanlig klar i språket og satt næringslivet og offentlige etater på plass når det er påkrevet. Høies behandling av koronakrisen på Hurtigruten sommeren 2020 gjør at jeg gjerne ser at han overtar som leder av Høyre når Erna Solbergs tid som partileder er over. Gjerne også som statsminister.

