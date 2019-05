I morgen er det 17. mai. Vi skal ta på oss finstasen, finne fram flagget og feire at vi lever i et land med fred, frihet og demokrati. Det er verdier vi bør være stolte av. Men noen av de norske verdiene som måles i kroner og øre, og som vi sparer opp gjennom vårt felles oljefond, tjener vi på krig.

Brukes ulovlig i krig

Oljefondet investerer stort i den internasjonale våpenindustrien. Noen av selskapene som Oljefondet er deleier i, produserer våpen som brukes ulovlig i krig. De dreper barn og andre sivile. Det er våpen som du og jeg tjener penger på. Og våpenpengene sparer vi til kommende generasjoner. Til sammen eier Oljefondet titalls milliarder kroner i 40 av verdens største våpenselskaper. I tillegg beregner vi at fondet er investert i opp mot 400 produsenter av våpen eller nøkkelkomponenter til våpen.

Jeg vil ikke at vi skal bygge framtidens verdier på virksomhet som tar barns liv.

Ett eksempel er det amerikanske våpenselskapet Raytheon, der Oljefondet vårt eier aksjer for over 3,6 milliarder kroner. Selskapet selger bomber til Saudi-Arabia, og vi vet at disse bombene brukes mot sivile. Rester fra Raytheons bomber har nemlig blitt funnet etter flere flyangrep i Jemen. Blant annet har de blitt brukt til å angripe en skole, et boligområde, et kjøretøy og et bryllup. Til sammen 23 barn ble drept i de to sistnevnte angrepene. Den yngste var bare ett år.

Toppen av isfjellet

Når vi investerer i våpenindustrien i dag, risikerer vi å tjene penger på at barn og andre sivile angripes i morgen. For det er vanskelig å vite hvor våpen selges videre og hvor de ender opp i framtiden. Nesten ett av fem barn i verden bor i konfliktsoner. Det er flere enn på noe annet tidspunkt de siste tjue årene. I 2017 ble over 10.000 barn drept eller lemlestet i krig, og dette tallet er dessverre bare toppen av isfjellet.

Jeg vil ikke at vi skal bygge framtidens verdier på virksomhet som tar barns liv. Jeg vil ikke eie en krone, og i hvert fall ikke 10.000 kroner, i våpenindustrien. Jeg vil ikke være en våpenhandler.

Jeg vil at verdiene i Oljefondet skal være de samme verdiene som vi feirer i morgen. Jeg vil at vi på 17. mai, barnas dag, skal kunne gratulere Norge med dagen, uten å tenke at vi bygger landet på våpen som dreper barn. Sammen må vi kreve at Oljefondet slutter å investere i våpen.

Vi må våkne

I kveld legger over fem millioner norske våpenhandlere seg trygt under dyna før de skal opp og feire nasjonaldagen. Vi må alle våkne opp og si ifra: Jeg vil ikke være en våpenhandler!