KRONIKK: Både Equinor sin toppledelse og ikke minst våre politikere må begynne å løfte blikket. For er det virkelig Equinor eller Norges kortsiktige inntjening som er det viktigste å prioritere?

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor, på befaring på P2-plattformen til Johan Sverdrup-feltet. I bakgrunnen lagerskipet «Njord Bravo».

Midt under årets hetebølger ga sjeføkonom Eirik Wærness en presis presentasjon av den geopolitiske situasjonen på seminaret Energy Perspectives: Ukraina-krigen, økende stormaktsrivalisering, økt mistro ovenfor styringsmaktene, inflasjon og prisøkninger på energi og matvarer over hele verden, samt flere skogbranner, tørke- og flomkatastrofer.

Wærness sin sluttkonklusjon er at det blir veldig vanskelig å nå 1,5 graders­målet fra Paris-avtalen. Derfor må vi velge mellom en verden hvor vi enten når klimamålene eller en verden hvor man reduserer ulikhetene. Vi er sterkt uenige.

En stor gruppe ledende økonomiske tenkere og forskere, deriblant Per Espen Stoknes, har nylig gått sammen for å utarbeide en plan – kalt Earth4All – som viser hvordan vi kan øke velferden til hele menneskeheten på en måte som holder oss innenfor jordens tålegrenser.

Equinors energiomstillingsplan viser alvorlige mangler i møtet med Earth4All. Equinor har to scenarioer for fremtiden, på norsk «Vegger» og «Broer». Disse er det nærliggende å sammenligne med de to scenarioene beskrevet i Earth4All: «For lite for sent» og «Kjempesprang».

Både «Vegger»- og «For lite for sent»-scenarioet beskriver videreføring av den veien vi allerede er inne på, mens «Broer» og «Kjempesprang» beskriver de nødvendige endringene vi må gjennom for å dra menneskeheten ut av de problemene vi selv har satt oss i.

Artikkelforfatterne (f.v.): Per Espen Stoknes, Daniel B. Sollien og Jonas Kittelsen.

Plan og resultat

I presentasjonen av Energy Perspectives er det lite beskrivelse av den direkte strategien til Equinor, men dette året har Equinor lansert sin rettferdige omstillingsplan: «Å nå netto null, sammen», for Equinor ønsker «å spille en nøkkelrolle i energiomstillingen, siden vår prioritet er å unngå eller minimere eventuelle negative virkninger av virksomheten vår».

Samtidig går fremdeles over 80 prosent av Equinor sine investeringer til olje og gass, og nærmere 100 prosent av sluttresultatet i 2022 kom derfra. Nå i 2023 nekter konserndirektør Anders Opedal å investere i det som blir omtalt som grønt pengesluk, selv om det ble rapportert om tidenes krigsprofitt i fjor, og tilsvarende utbytte til aksjonærer.

Her mener vi at både Equinor sin toppledelse, men ikke minst våre politikere, må begynne å løfte blikket. For er det virkelig Equinor eller Norges kortsiktige inntjening som er det viktigste å prioritere? Verden står oppe i en serie med kriser, som presist beskrevet i Energy Perspectives. Likevel er svaret å fortsatt investere maksimalt i olje og gass. Earth4All forklarer hvordan disse krisene, beskrevet av Wærness, henger sammen, og de må forstås som ett system for å løses.

Det er kritisk viktig å gi verdens fattige land mer tilgang på investeringer i ren energi, og samtidig endre på fordeling mellom fattig og rik innad i alle land, for å møte økende ulikhet og misnøye med den politiske eliten i store deler av verden.

Skifte strategi

Er det urimelig å gi Equinor ansvar å bidra til å løse dette, når hovedproduktet til Equinor er den største bidragsyteren til hetebølgene som tar titusenvis av menneskeliv? Snarere burde det nettopp kreves fra et selskap som har «Always Safe – together» som sentral del av sitt motto. Nå bidrar selskapet til det motsatte. Selv om det snakkes om grønn vekst, er det likevel grå vekst som teller i realiteten. Både begge våre to styringspartier og Equinor følger samme linje.

Vi mener at det skjer så store endringer rundt oss nå, at de prognosene som Equinor bruker til investeringsbeslutninger, vil se ganske annerledes ut med bruk av noe lengre tidshorisont enn den aksjespekulantene bruker. Dersom de som eier og styrer Equinor ikke tar dette innover seg, så vil det uvegerlig gå ut over nettopp det mottoet som både ledelsen i selskapet og politikere virker å bry seg mest om, nemlig «High Value».

Mens hetebølger herjer verden over, fortsetter oljeselskapene og politikere å sette kortsiktig profitt framfor vår langsiktige velferd og felles livsbetingelser. Skal vi faktisk få en «verden for alle», må vi umiddelbart skifte strategi.