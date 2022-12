Hvem kan navigere oss ut av tåkeheimen?

DEBATT: Vi trenger alle trygghet og forutsigbarhet. Vi trenger kongens medfølelse og engasjement for folket. Vi trenger ikke en leende finansminister og tåkeleggende statsminister.

Jeg er ikke særlig imponert over styre og stell i vårt land. Nye navigatører må komme inn som kan få oss ut av tåkeheimen og gjøre fordelingspolitikken og energipolitikken mer rettferdig.

Jan Petter Danielsen Stavanger

De fleste av oss er villige til å betale det samfunnet krever, men når det blir uforutsigbart og tåkete, blir det lite tillitvekkende. Selvfølgelig har krigen i Ukraina og pandemien en del av skylden for inflasjon og høye strømpriser, men når dette gang på gang blir gjenstand for regjeringens politikk, blir det lite tillitvekkende.

Hun taler sjefen midt imot

De fleste skjønner at hvis Norge sto alene og uten handelsmuligheter til utlandet, ville ikke vårt næringsliv og samfunn hatt noen særlig utvikling. Heldigvis har vi handelsavtaler med de fleste land. Og heldigvis har vi oljen som vi kan selge. Ikke minst har vi vår kraft som vi produserer i bøtter og spann. Men, hvorfor vi ikke kan benytte deler av denne kraftproduksjonen til rimelig egendistribusjon er mer vanskelig å forstå.

Å skylde på tidligere regjeringer er enkelt, men for meg, menigmann, er dette vanskelig å forstå. Her er nok regjeringen med akademikeren og statsviteren Støre, samt bonden Vedum i spissen, gode representanter som tåkelegger og bortforklarer. Heldigvis har vi i Stavanger en ordfører som er klar i talen og taler sin sjef midt imot. Hun er leder av Aps energiutvalg og mener at det nå er viktig med hastetiltak for at staten skal ta kraftfulle grep om våre strømpriser.

Kan Kari hjelpe oss?

Kanskje Kari Nessa Nordtun, sammen med andre fornuftige politikere i vårt fylke, kan ta grep som kan omfordele den allerede bebudede fordelingsnøkkelen for skatter og avgifter i Norge, til fordel for Rogaland? Når Rogalandsbenken på Stortinget sover, ser det ut for at statsministeren og finansministeren, som begge er fra østlandsområdet, vil grafse til seg det meste fra vårt fylke og over til Oslo.

Jeg er ikke særlig imponert over styre og stell i vårt land. Nye navigatører må komme inn som kan få oss ut av tåkeheimen og gjøre fordelingspolitikken og energipolitikken mer rettferdig. Unnskyldninger om krig og pandemi må vi etter hvert bli ferdige med. Heldigvis har vi vår konge, Harald. Han kan selvsagt ikke gjøre så mye fra eller til, det sier han selv også. Men det er flott og ha et kongehus som kan stå opp for oss alle, treffe oss hjemme, i medgang og motgang. Et kongehus og en klok konge som virkelig støtter folket med klare ord og uten tåkelegging.