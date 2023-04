Hvorfor vi bør lete etter mer olje?

DEBATT: Svært mye av dagens oljereserver kontrolleres av land med diktatorer eller svært autoritære styreformer. Om den demokratiske delen av verden gjør seg avhengig av disse på energisiden, gir man styrke til diktatorer.

I stedet for å diskutere om vi skal lete etter nye oljefelt, bør politikerne heller se på hvordan man kan skaffe bedre statlig kontroll på når og hvor mye olje som skal tas opp etter funn.

Espen Gaarder Haug Professor i finans, Handelshøyskolen, NMBU

Debatt

Det er derfor klart vi bør lete etter mer olje og gass. Samtidig bør vi naturligvis satse på forskning av mer fornybare energikilder, en dag vil verden kanskje være uavhengig av olje, men det ligger langt frem i tid, ikke minst når land som Norge totalt underprioriterer grunnforskning.

Oljefunn gir ingen plikt til å få opp olje det gir bare en rett til å gjøre dette. Ett oljefunn gir oss dermed det som på fagspråket kalles en opsjon, altså en rett, men ikke en plikt til å ta opp olje. En slik opsjon har stor verdi, og langt utover det rent økonomiske.

Lurt å ha oljefunn på lager

Det er ikke slik at vi har plikt til å få opp olje selv om vi har gjort funn, men dagens regelverk gjør det lønnsomt for selskaper å utvinne oljen så lenge det er økonomisk forsvarlig. Staten kan imidlertid vurdere å omregulere slik at selskaper kun får tillatelse til å utvinne olje i visse perioder når det er samfunnsmessig lønnsomt, etter å ha fått konsesjon til å lete etter olje. En slik modell bør naturligvis utredes for å sikre at den er best mulig for alle parter, og tar hensyn til miljøet.

Hvis det er tilstrekkelig med energi i den demokratiske verden til å holde prisene på et fornuftig nivå, for eksempel ved hjelp av fornybar energi, kan man la oljen ligge. Imidlertid gir nye funn i den demokratiske delen av verden oss muligheten til å øke produksjonen og motvirke diktatorer som bruker energi som pressmiddel. Dette kan også ha en preventiv effekt ved at diktatorer vet at de vil miste store inntekter hvis de ikke oppfører seg.

Et oljefunn er egentlig ikke mer enn kunnskap om hva som finnes i bakken og hva vi kan hente opp når vi trenger det. Det er naivt å tro at vi ikke vil være avhengige av olje og gass en god stund fremover. I stedet for å diskutere om vi skal lete etter nye oljefelt, bør politikerne heller se på hvordan man kan skaffe bedre statlig kontroll på når og hvor mye olje som skal tas opp etter funn. Verdien av å la oljen ligge kan også være stor, siden den da fungerer som beredskapsreserve for krisetider. Men man må ha funnet oljen først – det kan være for sent å lete etter olje midt i en energikrise. Derfor må man ta hensyn til opsjonsaspektet gjennom hele prosessen, med en rett, men ikke en plikt, til å ta opp olje ved funn.

Enorm verdi i opsjonene

Flere samfunnsøkonomiske analyser av oljeleting kan være feilaktige, da de ofte er altfor statiske med tanke på neddiskontering av kontantstrømmer og bruker tradisjonelle nåverdimetoder som ikke tar hensyn til verdien av opsjonselementet. De tar ikke med den enorme opsjonsverdien som ligger i å ha en rett, men ikke en plikt, til å få opp olje etter funn. Verdien av å kunne øke kapasiteten i perioder der diktatorer bruker energi som pressmiddel, har både en enorm økonomisk verdi og en verdi som strekker seg langt utover det økonomiske, nemlig at man kan vise fingeren til diktatorstater som prøver å bruke energi som pressmiddel. Hvilken verdi man skal tilskrive å være mindre avhengig av autoritære regimer, bør også tas med i modellen for oljefunn.

Enhver analyse av om vi skal lete etter olje eller ikke som ikke også vurderer opsjonselementet, vil jeg påstå ikke er verd papiret den er skrevet på.

Politikerne og oljebransjen bør nå samarbeide for å finne ut hvordan man best kan regulere oljefunn og sørge for at alle parter blir ivaretatt, inkludert miljøet. Men vi vil neppe få en veldig miljøvennlig verden ved å gi diktatorer mer makt ved å unngå å vite hva vi har av beredskapsreserver i bakken. Tvert imot vil kunnskap om reserver i bakken kunne bidra til å redusere avhengigheten av autoritære regimer.