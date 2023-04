Misunnelsen er rettferdighetens mor

GJESTEKOMMENTAR: Jeg assosierer ikke franskmenn med elegante ordkunstnere, jeg assosierer dem med rasende bønder.

Når en ape oppdager at naboen får bedre mat, går den til streik. Her representert ved en bavian.

Erik Tunstad Biolog og forskningsjournalist

Det er blitt et så fast innslag at jeg har begynt å se komikk: En økonomisk endring, og straks er franske motorveier blokkert av traktorer, semitrailere og gaffeltrucker. På asfalten vokser fjell av auberginer, tomater, kylling og fiskepinner.

Og det velter seg inni meg. Kaster de fullt spiselig mat?

Helt normalt?

Hjulvisp? Ja Helt normalt! som Wesensteen sa det (da de parodierte Dagbladets sex-spalte). Og jo da, det er også «helt normalt» for oss mennesker å hive maten rundt oss dersom vi ikke får det vi syns vi fortjener. Dette er faktisk helt normalt for alle smarte sosiale dyr – vel å merke smarte og sosiale dyr som samarbeider om matauke og deretter fordeler utbyttet. Hvilket selvsagt begrenser utvalget, men likevel omfatter både kapusineraper og mennesker.

Dette bringer tankene til lønnsoppgjøret.

Og joda enda en gang: Folk er virkelig kravstore. Alle vil ha mer, selv om de kunne greid seg med mindre. Vi klarte oss på 60-tallet, også, og følte oss langt fra fattige.

Vi er uansett blitt rikere siden den gang. Og har begynt å se på rikdom som vår fødselsrett.

Adferdsforskning

Samtidig rømmer de aller rikeste landet. Dette er både kultur og biologi, og det er på tide å minne om adferdsforskning, som har vist at hvis to kapusineraper plasseres i bur ved siden av hverandre, og gis ulik mat – den ene får agurk, som er akseptabelt, mens den andre får druer, som er det beste de vet – da skjer det ingenting. Begge synes å ta situasjonen med fatning.

Dynamikken endrer seg imidlertid radikalt, dersom det hele gjøres om til en byttehandel. Apene kan nå få mat mot å gi fra seg småstein, og plutselig er det ikke greit at naboen får betalt i druer, mens du bare får agurk! Den forsmådde blir rasende, og kaster maten rundt seg.

Altså, når en ape oppdager at naboen får bedre mat, går den til streik. Men dette gjelder bare så lenge maten er betaling for utført arbeid.

Er dette en form for rettferdighetssans? Eller er det misunnelse? Eller er det slik at misunnelsen er rettferdighetens mor.

Irrasjonelt?

Vi kan i hvert fall tenke på det som irrasjonelt. Hvilket det antagelig ikke er.

Tidlig på 00-tallet pratet økonomene om Homo economicus, mennesket som «den rasjonelle økonomiske aktør». Argumentet ble underbygget med varianter av «fangens dilemma» - altså spill av typen «hva gjør du, hvis jeg gjør dette?» Dette er dilemmaer forskere setter opp for å avsløre strategier.

Hvis du har for eksempel to fattige studenter, kan du sette opp følgende: Dere får en tusenlapp på deling, men bare en av dere får avgjøre hvordan den deles. Den andre har derimot vetorett, og sier han nei, blir det ingen penger på noen av dere.

Altså – han med pengene kan velge å dele tusenlappen 50/50. Høyst sannsynlig vil den andre takke ja, og begge får 500 kroner. Men hva med 60/40? 70/30? Hvor langt ned kan du gå før ingen får?

Tilhengerne av Homo economicus mente at det mest rasjonelle, og dermed mest naturlige ville være at han med vetoretten godtar et hvilket som helst tilbud. En tier er tross alt bedre enn ingenting.

Forskning har vist at dette er feil. Det finnes en grense for urettferdighet – og under den sier vi heller nei, og straffer den griske. Selv om det går utover oss selv.

En tier er altså ikke alltid bedre enn ingenting.

Men vi er rasjonelle på en annen måte – det er rasjonelt å hive laks og auberginer rundt seg. Det er rasjonelt å bli rasende. Ellers ender vi opp med å bli lurt, år etter år, lønnsoppgjør etter lønnsoppgjør.

Samfunnets eksistens

Vi kan godt si at den agurkspisende apen var misunnelig. Og at den krevde rettferdighet.

Vi kan også godt si at norske lønnsmottakere er misunnelige – på de som har mye mer enn dem. Lik lønn for likt arbeid!

Noen av rikingene reagerer med forakt på dette. Noen tar med seg bankkortet sitt til Sveits. Men det de har opplevd, er noe de bør takke sin skaper for: De har sett rettferdighetens opprinnelse – og premisset for samfunnets eksistens.

La oss si at ingen ble misunnelige. Hva hadde du da hatt å frykte hvis du var grisk og urettferdig? Ingenting! Du kunne gjort hva som helst, uten fare for represalier.

Det er kanskje derfor både vi mennesker og andre aper har utviklet en rettferdighetssans som også går den andre veien. Forskerne har observert at aper til slutt sier stopp – jeg vil ikke ha flere druer før naboen også får.

Dilemma

Er dette av empatisk godhet? Eller er det bare av empati, som teknisk sett betyr at de kan tenke seg inni andres tanker, og forstå hva de føler.

Gir de druer også til naboen fordi de vil være snille og gode, eller fordi de frykter den andres reaksjon? De skal jo tross alt ut av burene igjen etterpå.

Enkelte rikinger aner nok det samme dilemmaet, og forsøker å ikke flashe rikdommen sin. Andre oppfører seg rett frem anstendig – og deler. Eller de reiser til Lugano – før vi andre rekker å rigge opp giljotinene.

Jeg tipper at særlig franskmenn har den siste trusselen i bakhodet når de fyller motorveien med fiskepinner.