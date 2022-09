Norge kveles av skatter, vi vil gjøre landet til et skatteparadis

DEBATT: Norges skatteendringer gjør det lett å forstå at Kjell Inge Røkke flytter til Sveits.

I stedet for å prøve å forstå hvorfor det skyhøye norske skattenivået medfører at rike nordmenn velger å flytte til Sveits og andre land, vil venstresiden heller innføre lover som tvinger nordmenn til å bli i Norge.

Jan-Øyvind Lorgen Politisk nestleder i Liberalistene

Den nye skatteordningen som ble innført i fjor førte til at Kjell Inge Røkke fikk økt årlig skatt fra rundt 175 millioner kroner til 350 millioner kroner. Som følge av at det er skatt på utbytte, må Røkke ta ut over 600 millioner kroner i utbytte hvert år fra sin eierandel i Aker-konsernet, for å betale skatt.

Tajik sitter i glasshus

Arbeiderpartiets tidligere nestleder Hadia Tajik var raskt ute med å fordømme Røkke for ikke å ville betale det hun mener staten har krav på. Selv har hun gjort ulovlige grep for å redusere sin egen skatt. Undersøkende journalister dokumenterte at Hadia Tajik endret opplysninger og anskaffet en leiekontrakt hun aldri benyttet seg av, for å få rett til skattefri pendlerbolig. 45 tidligere og nåværende stortingspolitikere ble i juni 2022 varslet om skattekrav fordi de ikke hadde betalt skatt på pendlerboliger – ikke fordi de selv meldte fra om at de hadde betalt for lite skatt, men fordi undersøkende journalister satte søkelys på problemstillingen.

Stadig flere nordmenn flytter fra landet som følge av det høye skattenivået. Tidligere i år valgte Røkkes tidligere «Gutta på tur»-kollega Bjørn Dæhlie også å flytte til Sveits. I stedet for å prøve å forstå hvorfor det skyhøye norske skattenivået medfører at rike nordmenn velger å flytte til Sveits og andre land, vil venstresiden heller innføre lover som tvinger nordmenn til å bli i Norge og betale det stortingspartiene mener det offentlige har krav på. Rødt, SV og Arbeiderpartiet vil innføre en skatt på verdiøkning av eiendeler som aksjer og eiendom, som nordmenn må skatte av hvis man flytter til utlandet. Det vil ramme alle som flytter, inkludert eksempelvis pensjonister som har fått seg en liten formue etter et langt yrkesliv, og velger å flytte for å leve sine siste år i varmere land.

La alle få det som Røkke!

Denne saken illustrerer godt menneskesynet stortingspartiene har. At venstresiden virker å mene at nordmenn er statens eiendom, illustreres av at de vil innføre hindre for at nordmenn skal flytte skattemessig fra landet. Hører man på uttalelsene fra borgerlige partier, slik som Høyre og Erna Solberg, har de mye av de samme holdningene.

Med en maksimal skatte- og avgiftssats på inntekt på 50,6 prosent for selvstendig næringsdrivende og 61,4 prosent for ordinære lønnstakere i Norge når man tar med arbeidsgiveravgift og trygdeavgift, er det lett å kalle dagens norske skattesystem for et skattehelvete. I tillegg har vi utallige særavgifter, formuesskatt og nylig har vi også begynt å betale skyhøye strømpriser til offentlige eiere. Det offentlige eier om lag 90 prosent av strømproduksjonen i Norge.

Liberalistene vil omgjøre Norge fra et skattehelvete, til et skatteparadis, og ser på Sveits som en god modell. La oss lære av Sveits, og la alle nordmenn få de samme lave skattene som Dæhlie og Røkke.