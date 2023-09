Hvilken rekkevidde har samtykket vi gir til skolen?

Hva kan ytterste konsekvens være for oss og våre barn? Det siste kan med fordel forklares bedre for oss som ikke har studert juss, skriver Solveig K. Hammonds.

Solveig K. Hammonds Mor til barn i grunnskolen

DEBATT: Den politiske e-posten som ble sendt til byens foreldre og foresatte har vist at utenforstående kan få tak i personlig informasjon som vi oppgir av praktiske årsaker for å sikre effektiv kommunikasjon med kommunen og skolen.

I en kronikk i Aftenbladet den 3. september skriver advokat og kommunestyrerepresentant, Christian Wedler, om dimensjonene rundt den politiske e-posten til byens foreldre og foresatte. Den omtalte e-posten har fått stor oppmerksomhet og skapt mye debatt. Samtidig som debatten pågår skal foreldre og foresatte i starten av skoleåret fylle ut et digitalt samtykkeskjema i Vigilo, Stavangerskolens nye system for kommunikasjon.

Det er ikke nytt at foreldre må gi samtykke til skolen, men med e-postsaken friskt i minne, stiller man seg noen spørsmål om av hva det faktisk betyr å krysse av for at «jeg/vi samtykker til at skolen kan lagre bilder og videoer i kommunens IT-systemer», samtidig som vi samtykker til at skolen kan ta bilder og videoer av eleven.

I Wedlers kronikk vises det til offentlighetslovens paragraf 9 som forteller at «alle kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasene til organet dersom samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåter.» Da er det ikke lenger frustrasjonen over at man kan motta uønsket reklame og informasjon i innboksen som er størst, men bekymringen over rekkevidden av samtykket vi gir i lys av paragraf 9. Hva kan ytterste konsekvens være for oss og våre barn? Det siste kan med fordel forklares bedre for oss som ikke har studert juss, men er opptatt av et godt samarbeid med offentlige organer uten personlig risiko, slik at vi kan gi et informert samtykke.

Den politiske e-posten som ble sendt til byens foreldre og foresatte har vist at utenforstående kan få tak i personlig informasjon som vi oppgir av praktiske årsaker for å sikre effektiv kommunikasjon med kommunen og skolen.