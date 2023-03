La folk få velge sin egen død!

DEBATT: Aktiv dødshjelp bør være en selvfølge. Dette er et kontroversielt emne som har blitt diskutert i lang tid. Men hva er aktiv dødshjelp og hvorfor bør det bli lovlig?

I dagens samfunn er det viktig å respektere individuelle rettigheter og verdighet. Å tillate aktiv dødshjelp er et nødvendig steg i denne retningen.

Adrin Sildelid Fylkesstyremedlem Rogaland FpU og nestleder Stavanger FpU

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Selv om det er ulovlig i de fleste land, er det noen land og stater som tillater det. Aktiv dødshjelp refererer til handlingen der en person tar livet av en annen person på grunn av alvorlig og uutholdelig lidelse. Dette kan gjøres på forskjellige måter, som for eksempel ved å gi en dødelig dose med medikamenter. Målet med aktiv dødshjelp er å lindre smerte og lidelse, og gi personen en verdig død. Det skjer selvfølgelig på en skånsom måte, og selvfølgelig er det hver enkelt som lider som skal bestemme det på egen hånd.

Det er mange gode grunner til at aktiv dødshjelp bør være lovlig. For det første er det et spørsmål om individuell frihet og selvbestemmelse. Hvis en person lider uutholdelig og ønsker å avslutte sitt liv på en verdig måte, bør de ha rett til å gjøre det. Det er en grunnleggende menneskerettighet å kunne bestemme over sitt eget liv og sin egen død. Det at for eksempel KrF og KrFU ikke vil at mennesker skal kunne bestemme over sin egen død, er en skummel og konservativ utvikling.

Sparer mange for lidelse

Jeg tenker at vi alle må bli bedre på å tenke fremtid enn fortid. For det andre kan aktiv dødshjelp være en barmhjertig handling. Hvis en person lider uutholdelig og ikke kan bli helbredet, er det ofte ingen annen utvei enn å la personen dø. Ved å gi personen en verdig død kan man lindre både den lidendes smerte og lidelse, og også den psykologiske belastningen på familien og de pårørende. Jeg personlig ville mye heller sett en i familien dø rolig ved aktiv dødshjelp, enn at personen lå i smerter og bare skulle ønske at det snart var over.

For det tredje kan aktiv dødshjelp også være en økonomisk besparelse. Alvorlig syke pasienter kan kreve store mengder ressurser fra helsevesenet, og ved å la personen dø på en verdig måte kan man redusere de økonomiske kostnadene. Dette kan gi mer ressurser til andre pasienter som trenger behandling.

Motstanderne av aktiv dødshjelp hevder at det å ta livet av en person er etisk uakseptabelt, og at det kan føre til at mennesker som ikke lider uutholdelig vil ønske å avslutte sitt liv. Men dette er en feilaktig argumentasjon. Aktiv dødshjelp er kun relevant i tilfeller av uutholdelig lidelse, og det er strenge krav som må oppfylles før det kan tillates. Dessuten er det ikke noe bevis for at legalisering av aktiv dødshjelp vil føre til at flere mennesker ønsker å avslutte sitt liv. Da lurer jeg veldig på hva det egentlige argumentet mot aktiv dødshjelp er?

Frie mennesker tar frie valg

Aktiv dødshjelp bør være lovlig av hensyn til individuell frihet og selvbestemmelse, barmhjertighet og økonomisk fornuft. Det er på høy tid at vi tar dette viktige spørsmålet på alvor, og gir mennesker muligheten til å dø på en verdig måte når de lider uutholdelig. Jeg og FpU vil alltid mene at hvert enkelt menneske selv kan ta avgjørelser helt på egen hånd uten politikere som skal styre livet til hver enkelt individ.

Vi heier på mer frihet i hverdagen og vi heier på at folk vet best selv. I dagens samfunn er det viktig å respektere individuelle rettigheter og verdighet. Å tillate aktiv dødshjelp er et nødvendig steg i denne retningen, og vil gi mennesker muligheten til å avslutte sitt liv på en verdig måte når de lider uutholdelig. Selv om det er kontroversielt, må vi huske at det å lindre lidelse og smerte er en barmhjertig handling, og at alle mennesker fortjener å dø med verdighet og respekt. Det er på tide at vi tar ansvar for denne viktige saken, og gir mennesker den friheten de trenger for å kunne ta kontroll over sitt eget liv og sin egen død.