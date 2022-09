Skal Stavanger få flere kloke hoder, trenger vi flere studier og flere studentboliger

DEBATT: Skal Stavanger kunne kjempe om de klokeste hodene, må vi tørre å utfordre oss selv som region og tørre å legge press på sentrale myndigheter.

Vi har ikke nok studentboliger i Stavanger i dag. Rett før studiestart i år sto cirka 700 studenter i boligkø hos Studentsamskipnaden i Stavanger (SIS). Dette må gi gjøre noe med.

Jonas Molde Hollund Stavanger Høyre

Det vil kreve flere studieplasser, nye attraktive studier, flere studentboliger og at vi igjen blir en region som sier ja og markerer oss på de riktige arenaene internasjonalt.

Næringslivet i regionen skriker etter arbeidskraft. 400 bedrifter og foretak har alene behov for nær 5000 nye ansatte bare i 2022, viser en undersøkelse Næringsforeningen gjennomførte før sommeren. Den grønne omstillingen er over oss med full styrke og energibransjen går så det suser. Det krever at de klokeste hodene kommer til byen vår. Vi trenger de flinkeste ingeniørene og fagfolkene til å bygge de nye grønne prosjektene, og vi trenger selvsagt både leger, lærere, sykepleiere, jurister og psykologer – for å nevne noe.

Dette rimer dårlig med det faktum at vi har den laveste dekningsgraden for høyere utdanning blant alle fylker i landet, med unntak av Viken – som ligger tett på Oslo. Ingen må sende så mange av sine unge bort for å studere – og ingen har så få tilreisende studenter – i forhold til folketallet. Det er ingen quick fix for noe av dette, men det krever målrettet arbeid.

Bygg flere studentboliger

Vi har ikke nok studentboliger i Stavanger i dag. Rett før studiestart i år sto cirka 700 studenter i boligkø hos Studentsamskipnaden i Stavanger (SIS). Samtidig fantes det bare rundt 100 boliger til leie på hele Nord-Jæren som kostet det samme eller mindre enn det månedlige lånet og stipendet fra Lånekassen på til sammen cirka 9000 kroner. Statsbygg er nå siste instans for å få lov til å bygge flere hundre nye studentboliger på campus ved UiS. Ordføreren og Arbeiderpartiet må legge press på sin egen regjering for at dette kommer på skinner. Samtidig må Stavanger være på tilbudssiden, finne tomter og selge dem billig til SIS. La det bygges. Uten flere boliger kommer det ikke flere kloke hoder til byen!

Vi må også få flere attraktive studier! Det er synd at vi ikke får et medisinstudium med det første, men vi må ikke gi oss. Det er et stort potensial for et fremragende medisinstudium vegg i vegg med Norges nyeste og mest moderne sykehus. Jurister bør vi også utdanne her i byen. Samfunnet trenger flere av dem og UiS står klare til å tilby studieplasser, det samme gjelder for psykologi. Her må alle gode krefter i byen samles, og vi må fortsette jobben for å få de mest attraktive studieprogrammene til Stavanger – og UiS må fortsette å utvikle seg som universitet i minst like høyt tempo som det har gjort siden vi fikk universitetsstatusen.

Vi må si ja til mer!

Det siste, men kanskje det aller viktigste, er at Stavanger må bli en kommune som sier ja – og vi må igjen jobbe tett sammen med våre nabokommuner i storbyområdet og tette hullet etter Greater Stavanger. Skal vi ha nye grønne arbeidsplasser til byen vår, må vi være på tilbudssiden og si ja takk til de som ønsker å etablere seg her – og vi må ut i verden igjen og være til stede på de riktige arenaene. Arbeiderpartiet og Rødts Paradis-tabbe må ikke gjentas. Det kryr av bedrifter med spennende løsninger på grønn omstilling, mange av dem besøkte ONS nylig. Vil vi ha disse til byen vår, nytter det ikke å stå på bakbena. I Stavanger skal vi si ja.

Med flere studentboliger, attraktive studier og spennende grønne arbeidsplasser kan Stavanger tiltrekke seg de klokeste hodene og stå fremst i den grønne omstillingen. Kombinert med at vi har boligpriser som ikke har tatt helt av enda, et veldig godt kollektivtilbud og en flyplass med interessante utenlandsdestinasjoner, står Stavanger i posisjon til å bli by nummer én i den grønne omstillingen.