Hva skal vi med kirken i Norge i dag?

KRONIKK: Enten den andre er flyktningen, tiggeren eller naboen, kirkens høytider er relevante og utfordrende for oss i dag.

Bibelens fortelling om pinsen virker underlig i dag, men er høyst reell for daglige utfordringer i dag.

Lars Slettebø Daglig leder, Kirkelig Dialogsenter Stavanger

Silje Kvamme Bjørndal Generalsekretær, Areopagos

Nylig stilte Arild Vøllestad spørsmålet «hvorfor feirer vi 17. mai?» i denne avis. Vi har akkurat feiret pinse, og det er gjerne en årlig øvelse for medier å stille spørsmålet: «Hvorfor feirer vi pinse?»

I et sekulært samfunn som vårt er det i økende grad vanskelig å få kirkelig forankrede svar fra «mannen i gaten», og kanskje er det ikke så farlig heller? Vi vet jo at det innebærer en ekstra langhelg, gjerne med kjærkommen tid til venner, familie, hagearbeid eller hyttetur.

Men på samme måte som Vøllestad pekte på hva vi går glipp av dersom vi reduserer nasjonaldagen til barnetog og is, vil vi peke på noen ting vårt samfunn går glipp av dersom de kirkelige høytider reduseres til ekstra tid til hagearbeid og hytteliv.

Kirkens rolle og oppdrag er knyttet til formidling av evangeliet. «Evangeliet» er fortellingen om Jesus, slik vi finner den i Bibelen og gjennom kirkens formidlingstradisjon. Kirkens formidling består av en bred vifte av «verktøy», hvor selve gudstjenesten og preken er sentral, men for eksempel suppleres av diakonale tjenester, kulturuttrykk og ungdomsarbeid.

Særskilt relevant for pinsehøytiden er imidlertid kirkens dialogiske oppgave. For pinsen er fortellingen om kirkens begynnelse, ja, – men pinsehøytiden er også fortellingen om språkunderet som gjorde det mulig for folk å forstå hverandre, selv om de kom fra ulike bakgrunner og snakket forskjellige språk.

Stavanger i pinsens ånd

I Stavanger har dialogen knyttet til religions- og kulturmøter en lang historie, ikke minst på grunn av byens internasjonale relasjoner gjennom misjon, handel, sjøfart og olje. Stavanger er i dag en internasjonal by med 22 prosent innbyggere med flerkulturell bakgrunn og 170 ulike nasjonaliteter representert.

Det var også her i Stavanger at Norges tredje institusjon for høyere utdanning ble opprettet i 1843, etter Krigsskolen og Universitetet i Oslo: Misjonsskolen, som senere skulle bli Misjonshøgskolen, og som i 2016 fusjonerte inn i VID vitenskapelige høgskole.

Fra første stund ble studentene på Misjonsskolen forberedt på et større religiøst mangfold enn de kjente hjemmefra. Stavanger kommune tar ivaretakelsen av vårt mangfold på alvor, blant annet ved å støtte opp om det viktige arbeidet Kirkelig Dialogsenter i Stavanger gjør. Dialogsenteret jobber for å skape rom og samtaler hvor vi kan komme sammen for å lære hverandre å kjenne, og forstå den andres religiøse og eksistensielle «språk». Et arbeid i pinsens ånd, med andre ord.

Det vi er bygget på

Julehøytiden og påskehøytiden har på samme måte noen bærende rammefortellinger som er avgjørende for å forstå vår historie og våre verdier, så vel som vårt språk og våre intuisjoner. Denne grunnleggende forståelsen forvalter kirken i den hensikt å fungere som et åpent og inviterende fellesskap. Kirkens rolle skal ikke være å bekrefte nasjonal identitet, men å utfordre det innadvendte fokuset til stadig å vende blikket utover seg selv og forholde seg til den andre. Enten den andre er flyktningen, tiggeren, naboen eller Gud selv. Evangeliets fortelling om Jesus og hans foreldre er en fortelling om en familie på flukt fra et regime som vil ta livet av guttebarn. Kirkens høytider er relevante og utfordrende for oss i dag.

Vår påstand er at det gjelder også for et sekulært samfunn som vårt. Alle samfunn bæres av noen verdier og fortellinger. Vi er overbevist om at kirken fortsatt har en viktig rolle i å bære og formidle kirkelig forankrede verdier og fortellinger om de kirkelige høytidene.

For noen i Stavanger kan kirkens hellige rom og høytider åpne opp for en meningsfull tro, men for alle byens innbyggere kan kirkens dialogiske oppgave bidra til pinseaktige språk-under. Hvor vi gjennom å lytte og lære om hverandre, utvikler gjensidig forståelse, respekt og samarbeid på tvers av våre ulike bakgrunner, de være seg kulturelle, religiøse eller språklige.

8. juni inviterer Kirkelig Dialogsenter i Stavanger og Areopagos, sammen med VID, til et seminar – Reicheltdagen – som handler om nettopp hva vi skal med kirken og åndelighet i dagens sekulære samfunn. Vi håper så mange som mulig, både kirkekjære og kirkefremmede, finner veien dit for å bli med i dialogen.