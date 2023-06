Hovedtransformatoren bør ikke ligge i grøntområde

DEBATT: Ifølge Stavanger kommunes grønn plan fra april 2022 heter det at naturen og grønne omgivelser er et livsviktig, levende og grunnleggende element i et bærekraftig samfunn.

Dette skogsområdet på Krossberg vil gå med til Statnetts nye trafostasjon. Til høyre skimtes dagens transformatorstasjon Støleheia og Store Stokkavatn.

Brit Ågot Å. Selvåg Stavanger

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Grønn plan er å sikre sammenhengende og tilgjengelig grønnstruktur og naturmangfold i kommunen. Derfor bør ikke hovedtransformatoren for Stavanger ligge i nettopp det som er et av de viktigste grønnstrukturene i Stavanger.

Transformatorstasjonen må plasseres nær tyngdepunktet for strømforbruk ifølge prosjektleder i Lnett. Ifølge Lyse sin siste kraftsystemutredning fra november 2022 er eksempelvis forbruksprognosene for alminnelig forbruk 35 -75 MW og den største driveren datalagring 210–370 MW. At plasseringen på Krossberg skal forsvares ut ifra at den ligger tett på tyngdepunktet for strømforbruket, faller på sin egen urimelighet. Her skal det planlegges for fremtiden, og ingen kan forutsi hvor det største behovet vil bli. Kanskje blir industri på Rogfast-deponiet en av de største driverne?

Regjeringen har fastsatt 24 nasjonale miljømål som hele samfunnet har et ansvar for.

Nettselskapene, i dette tilfellet Lyse, melder inn sine strømbehov, og Statnett kommer med forslag om hvor stasjonen bør ligge, og Norges vassdrags- og energidirektora (NVE) som evt. skal godkjenne søknaden. Når det gjelder høringene i denne saken, er fristen satt til 1. juni, og mange har sendt inn sine høringer. Men under e-innsyn på NVE.no hvor slike uttalelser publiseres, er det i skrivende stund merkelig nok kun lastet opp to uttalelser, den ene fra Lnett som lovpriser søknaden til Statnett.

Vet ikke hvorfor uttrykket «Bukken og havresekken» plutselig kommer til meg. Det er kanskje ikke det enkleste å flytte stasjonen til et annet område. Men vi bør heller ikke tenke på den mest lettvinte løsningen i dette tilfellet. Til det er det altfor mye som ofres av natur og mennesker og dyrs trivsel, og disse konsekvensene er mye viktigere enn at det vil bli merarbeid for Statnett og Lnett. Nye veier og rundkjøringer bygges hele tiden så er viljen til stede til å tenke nytt og bærekraftig så får de det til.

Regjeringen har fastsatt 24 nasjonale miljømål som hele samfunnet har et ansvar for. For grønnstrukturen i Stavanger kommune er særlig disse relevante: