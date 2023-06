En fot innenfor arbeidslivet er tryggere enn begge på utsiden

DEBATT: I sin ideologiske kamp mot innleie, trekker Arbeiderpartiet opp stigen som ville gitt enda flere en fot innenfor arbeidslivet.

Det er på tide at Ap/Sp-regjeringen tar av seg de ideologiske skylappene og begynner å lytte til Rogaland, den verdiskapende kysten, og de fast ansatte i bemanningsbyråene – som nå frykter for fremtiden.

Margret Hagerup Stortingsrepresentant (H)

Aleksander Stokkebø Stortingsrepresentant (H)

I samfunnsdebatten kan enkelte være fristet til å spille på følelser og enkelthendelser, men som lovgivere bør vi basere oss på fakta. Faktum er at det store flertallet i norsk arbeidsliv har fast ansettelse, og Fafo anslår at kun 1,5-2 prosent av alle årsverk er innleide.

Vi deler alle målet om et trygt og organisert arbeidsliv. Derfor gjennomførte Regjeringen Solberg i 2019 en rekke innstramminger for bemanningsbransjen: Adgangen for å la fast ansatte gå uten lønn mellom oppdrag ble fjernet. Adgangen til å avtale tidsbegrenset innleie ble innskrenket. Definisjonen av fast ansettelse ble tydeliggjort og styrket. Kravet til informasjon i arbeidsavtalen ble skjerpet, slik at arbeidstaker lettere får oversikt over når arbeidet skal utføres og omfanget av arbeidet.

Det kloke ville være å la disse endringene få virke og deretter gjøre en grundig evaluering. I stedet kjører Ap/Sp-regjeringen flat pedal basert på synsing og anekdoter. Det finnes ikke faglig belegg for Tajik og Berges kobling mellom de massive Ap/Sp-innstrammingene og et tryggere arbeidsliv. Det bekreftes av Arbeidstilsynets tilsyn av om lag 1000 innleievirksomheter. I rapporten understrekes snarere at de «faktisk har sett flere eksempler på at arbeidstakerne som er utleid har bedre vilkår enn de ville hatt som fast ansatte hos virksomheten.»

I dag har en innleid arbeidstaker krav på samme lønn som andre ansatte i bedriften en er utleid til, samtidig som de har fast ansettelse i bemanningsbyrået. Konsekvensen av regjeringens forslag er at hundrevis av dem nå sies opp. En kan undre seg over om Tajik og Berge mener at – alternativet – økt bruk av permitteringer, mer nedbemanning/oppbemanning og økt bruk av midlertidighet er bedre for arbeidstakerne.

Bemanningsbyråene løser hvert år et helt nødvendig og legitimt behov for arbeidskraft i norske bedrifter. Samtidig gir det jobb til flere. Det er årlig over 80 000 som får jobb gjennom bemanningsbyråer, som gjennom flere år har bygget seg opp solid kompetanse innen rekruttering og arbeidsformidling. Dette er en bransje som har hatt tradisjon for å ansette folk med variert utdanning, ulik kompetanse og mangelfulle CV-er. Hele 40 prosent kommer fra arbeidsledighet, og 20 prosent kommer rett fra skolebenken.

Ap-politiker og klubbleder i Rosenberg, Roy-Inge Nilsen, sa det klokt til E24 (2020): «De seriøse bemanningsbyråene formidler ikke bare arbeidskraft, men driver samtidig med kompetansebygging, videreutdanning, kursing osv. Det er også konkurranse mellom foretakene, noe som er sunt med tanke på innovasjon og utvikling.» Bemanningsbyråene har utvilsomt fylt en viktig rolle i arbeidsmarkedet og sikrer norske bedrifter konkurransekraft, samtidig som den gir flere en fot innenfor.

Det er på tide at Ap/Sp-regjeringen tar av seg de ideologiske skylappene og begynner å lytte til Rogaland, den verdiskapende kysten, og de fast ansatte i bemanningsbyråene – som nå frykter for fremtiden. Det er på tide å snu, før flere bedrifter tappes for konkurransekraft og nye arbeidstakere mister jobben!