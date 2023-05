Mange i distriktene opplever at det er langt til makten

Bare vedtak i regjering og storting kan føre til fremtidstro og en trygg fremtid i bygd og by, i sentrale strøk og Utkant-Norge. Det er på høy tid at Distrikts-Norge blir hørt.

Knut Sand Bakken Pensjonist, Oslo

DEBATT: Mitt bosted er verdens sentrum. Her hører jeg til. Vi vil selvsagt bo på vårt hjemsted selv om folketallet går ned. Ifølge Statistisk sentralbyrå kommer 133 av 356 kommuner til å ha en synkende nedgang i befolkningen frem mot 2040.

Økt urbanisering – fraflytting fra landsbygda. Men skal folk bo i bygder langt fra de større byer og tettsteder, trenger vi en helt annen distriktspolitikk.

Vi trenger mer optimisme! Men optimismen kan ikke bare skapes gjennom 17. mai-taler. Bare vedtak i regjering og storting kan føre til fremtidstro og en trygg fremtid i bygd og by, i sentrale strøk og Utkant-Norge. Det er på høy tid at Distrikts-Norge blir hørt.

For mange i distriktene opplever at det er langt til makten, og mistilliten mange opplever kan vokse seg enda større. Derfor håper jeg distriktspolitikk kan bli et viktig tema i valgkampen. For valget handler om hvor vi skal bo og hvordan vi kan få et godt liv.

Vi er alle opptatt av framtiden, det er jo der på vårt hjemsted vi skal tilbringe resten av livet. Men mange, særlig i «utkantstrøkene» er i ferd med å bli borte i folkestyret. Derfor er det viktig at sentrale politikere innrømmer at økt sentralisering ikke løser alle problemer. For det handler om oss, våre liv, våre hjemsteder og hvordan vi skal ha det i fremtiden! Eller kan vi ikke bo der vi selv ønsker det?