Kåkonomics er dessverre ikke i utakt med regionale trender!

Thomas Laudal Førsteamanuensis, Handelshøgskolen ved UiS

Debatt

DEBATT: Festivalsjef for Kåkånomics, Birk Florian Fischer Magnussen, skriver i et svarinnlegg til meg om manglende bærekraft at det aldri har vært meningen å utarbeide et program som «er i takt med noe som helst», verken trender, folkeopinionen eller de til enhver tid rådende politiske paradigmer.

Til dette er det to svar:

For det første var ikke «utakten» jeg pekte på en utakt som viste til noe som er moteriktig eller populært blant folk flest eller næringslivsfolk. Utakten Kåkånomics gjør seg skyldig i knytter seg til hva det nå forskes mer og mer på. Ikke bestemte løsninger, men at man faktisk er opptatt av sammenhengen mellom naturressurser, økologien og klimakrisen på den ene siden og hva nye økonomiske reformer og forståelser kan gjøre for å løse denne krisen. Her er det Kåkånomics nesten ikke er tilstede.

For det andre tar Magnussen feil når det gjelder utakten han påberoper seg på vegne av Kåkonomics. Med mitt kjennskap til næringsledere, forskere og dessverre også studenter (her er det en bedring), er Kåkånomics faktisk på linje med nettopp de moteriktige og populære trenden i denne regionen. Det er dessverre nokså klart at det er en mindre andel som har et sterkt miljøengasjement her enn hva man for eksempel finner i Oslo.

Når dette er sagt, er det klart at det som faktisk presenteres på Kåkånomics, er bredt og holder høy kvalitet. Men det kanskje viktigste temaet, både for næringslivet og for økonomer og andre som vil utvikle økonomifaget, glimrer med sitt fravær.