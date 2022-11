Øvrebekks fremstilling av næringspolitikken vår er unyansert

DEBATT: Aftenbladets kommentator, Hilde Øvrebekk, er kritisk til regjeringens aktive næringspolitikk, og viser til mitt innlegg på Kåkånomics-festivalen i Stavanger. Hun kan ikke fått med seg så mye av det jeg sa i innlegget.

For å lykkes med grønn omstilling må vi satse som aldri før. Målet er ikke å plukke vinnere, som Øvrebekk antyder, men å muliggjøre aktivitet og etableringer, og sørge for å få investeringer til Norge.

Jan Christian Vestre Næringsminister (Ap)

Omstillingsutfordringene norsk næringsliv står overfor er ikke ordinære. De er ekstraordinære. Å få fart på nye, grønne industriprosjekter og mobilisere mer privat investeringskapital til grønn omstilling, står derfor høyt på regjeringens prioriteringsliste.

Regjeringen vil ta noe av den økonomiske risikoen ved å investere i prosjekter innenfor havvind, batterier, maritim industri, CO₂-håndtering, skog og bioøkonomi. Øvrebekk mener at staten tar for høy risiko fordi regjeringen ikke aner noe om marked og etterspørsel. Som eksempel, trekker hun frem at det i dag ikke eksisterer et hydrogen-marked.

Det blir en skjev fremstilling. Selv om markedet ikke eksisterer per dags dato, vet vi ganske mye om etterspørselen de kommende årene: EU-kommisjonen har gått ut med et mål om at EU skal importere 10 millioner tonn clean hydrogen årlig i 2030, i tillegg til mål om en egenproduksjon på 10 millioner tonn hydrogen. USA har nylig lagt frem en ny hydrogenstrategi, med mål om å produsere 50 millioner tonn clean hydrogen innen 2050, med mellommål på 10 millioner tonn i 2030 og 20 millioner tonn i 2040.

Staten kan bidra til raskere utbygging av industrier der det er stor etterspørsel i markedet. Dette er noe helt annet enn å peke på næringer der vi ikke aner noe om marked og etterspørsel. Norge deltar i det europeiske systemet for klimakvoter, og har i tillegg direkte og indirekte avgifter på klimautslipp. Det er bra. Men det er ikke nok til å fremme grønn omstilling i høyt tempo. Det går for sakte. Vi må benytte flere virkemidler samtidig, som risikoavlastning, og stille miljø- og klimakrav ved offentlige anskaffelser.

Sikkerhetssituasjonen i Europa gjør ikke grønn omstilling mindre aktuelt. For å lykkes med grønn omstilling må vi satse som vi aldri har gjort før. Målet er ikke å plukke vinnere, som Øvrebekk antyder at vi ønsker å gjøre, men å muliggjøre aktivitet og etableringer, og sørge for å få investeringer til Norge. Det er ingen grunn til å late som om det blir enkelt. Vi gjør det fordi det er viktig. Det er alltid en risiko for at vi kan gjøre feil. Men løsningen er ikke å sette seg på gjerdet og vente på, ja, hva? Rekk opp hånda de som vil ta sjansen.