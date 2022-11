En overraskende kritikk av spleiselaget

DEBATT: Aftenbladet-kommentator Hilde Øvrebekk kritiserer i en kommentar høyprisbidraget, som kraftselskapene må betale på inntekter fra svært høye kraftpriser. Øvrebekk henger seg på kraftbransjen. Hvorfor?

Høyprisbidraget er ikke så ille som kraftbransjen og kommentator Hilde Øvrebekk vil ha det til, hevder Geir Pollestad (Sp)

Geir Pollestad Finanspolitisk talsperson, Senterpartiet

Skremslene om reduserte investeringer er betydelig overdrevne og en avsporing av hva dette handler om. Regjeringen har prioritert vanlige folk og bedrifter. At kraftbransjen og Aftenbladets kommentator raser over det er deres prioritering.

Vanlige folk og bedrifter først

Argumentene er likevel logiske og forstandig om målet er å sikre store ekstrainntekter til kraftselskapene fra svært høye strømpriser. Men regjeringen har gjort sin prioritering: vanlige folk og bedrifter kommer først. Det er ikke et mål for oss at kraftselskapene skal tjene mest mulig på høyest mulige kraftpriser.

Strømprisene har i mer enn et år vært uakseptabelt høye. Regjeringen har brukt store beløp på å kompensere kostnadene for blant andre privatpersoner, idrettslag, kirker og bønder. Når kraftbransjen ikke selv innretter seg slik at de tilbyr strøm til akseptable priser til vanlige folk, stiller vi opp. I tillegg har vi sammen med LO, Virke og NHO fått på plass en støtteordning for de delene av næringslivet som er mest påvirket av strømprisen.

Men kraftselskapene sender fortsatt ut høye og uforutsigbare regninger til små og store bedrifter over hele landet. Vi har derfor endret loven slik at det skattemessig blir mindre risikabelt å selge strøm til fastpris. Det vil innebære en lavere skatterisiko for bransjen på staten og fellesskapets bekostning. I tillegg gjør vi det mindre lønnsomt for kraftselskapene å selge strømmen på spot for skyhøye priser. Det gjør vi ved å inndra store deler av inntektene fra kraftpriser over 70 øre/kWh gjennom høyprisbidraget.

Syte i stedet for å bidra

Det er dette siste elementet, som er kraftbransjens del av spleiselaget for å bedre tilgangen på fastprisavtaler, som kraftbransjen og – mer overraskende – Aftenbladets kommentator, er imot. Kraftselskapene og eierne velger å bli sinte når de etter å ha hatt mulighet til frivillig deltakelse i lang tid nå tvinges med på spleiselaget for å gjøre det mer attraktivt å tilby gode fastprisavtaler. De kunne ha valgt en annen strategi. Når det koster en god tiøring å produsere en kWh strøm, skjønner alle at det er mulig å sikre både overskudd og utbytte, selv om regjeringen inviterer til spleiselag. Hvorfor ikke ta samfunnsansvar, og ikke rope ut.

To aspekt mangler i Øvrebekks innlegg: Skatten kraftselskapene raser mot er en skatt som bare inntreffer ved ekstremt høye kraftpriser, noe 70 øre er i Norge. Opp til det prisnivået vil det ikke være noen ekstraskatt. Det er svært få kraftverk eller kraftutbygginger som ikke er lønnsomme ved en slik pris. Dessuten er det også en situasjonstilpasset skatt, som ikke skal påvirke investeringer i en bransje som har en svært lang tidshorisont.