Politikere og kunstnere bør holde en armlengdes avstand, for ytringsfrihetens skyld

DEBATT: Har flertallspartiene i Stavanger fått med seg prinsippet om en armlengdes avstand når de tildelte Nuart seks millioner kroner utenom søknadsprosessen?

Ytringsfrihetskommisjonen foreslår å lovfeste armlengdes avstand-prinsippet. Det betyr avstand mellom politiske beslutninger og kunstfaglige vurderinger, og dermed formell styrking av ytringsfriheten i kunsten.

Geir Egil Bergjord Styreleder i Norske Billedkunstnere

I sitt debattinnlegg signert av 17 kunstnere og publisert 29. november, stiller Elin Reboli Melberg betimelige spørsmål rundt mangel på innsyn i beslutningsprosessen rundt flertallspolitikerne i Stavanger sitt budsjettforslag, hvor de ønsker å bevilge 6 millioner kroner til gatekunstfestivalen Nuart fordelt på de fire neste årene. Pengene kommer fra et ukjent sted og bevilges i tillegg til kulturbudsjettet.

Beløpet er overraskende høyt i kultursammenheng, men det mest oppsiktsvekkende er at det ikke foreligger noen søknad om støtte fra Nuart. Dagen etter publiserer Stavanger Aftenblad en artikkel hvor Bjarne Kvadsheim (Sp), leder i Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, innrømmer at den foreslåtte millionbevilgningen ikke er helt etter boka.

Trosser egne vedtak

I kommentarfeltet under artikkelen gir bystyrepresentanene Øyvind Jacobsen (Ap) og Daria Maria Szymaniuk (MDG), uttrykk for at de mener gatekunsten i regi av Nuart skal ha andre premisser enn alle andre som arbeider i byens frie kunst og kulturfelt – aktører som forholder seg til transparente søknadsordninger der prosjekt med søknadsbeløp er tilgjengelig for alle.

De siste årene har kulturadministrasjonen gjennomført en rekke åpne innspillsmøter for å kartlegge behov i Stavangers frie kunst- og kulturfelt. Med bakgrunn i politisk vedtak arbeider Kulturadministrasjonen nå med Stavanger kommunes Plan for visuell kunst 2023–2027, der kunst i offentlig rom omhandles. Nå har flertallspartiene satt arbeidet til egen kommuneadministrasjon til side, og definerer behovet på egen hånd.

Politikerne er i en privilegert posisjon med til makt til å gjøre endringer og egne prioriteringer. Men er det riktig at våre folkevalgte bruker makten til å trosse egne politisk fattede vedtak, uten å vise til faglig grunnlag, tilsynelatende basert på egen synsing? I Ytringsfrihetskommisjonens rapport En åpen og offentlig samtale, foreslås det et nasjonalt ytringsfrihetsråd – et råd Dag Mossige, gruppeleder for Ap i kommunestyret, fronter at skal legges til Stavanger. Det kan se ut til at flertallspolitikerne i Stavanger ikke har fått meg seg at kommisjonen i den samme rapporten foreslår å lovfeste armlengdes avstand-prinsippet.

Det handler om ytringsfrihet

Det betyr avstand mellom politiske beslutninger og kunstfaglige vurderinger, og dermed formell styrking av ytringsfriheten i kunsten. I et av kommentarfeltene skriver Øyvind Jacobsen at han mener «gatekunst må skapes nedenfra av kunstnerne og miljøet selv».

Alle kunstuttrykk skapes nedenfra! Her konstrueres et kunstig skille mellom gatekunst og annen kunst. Skillet brukes som begrunnelse for å gi Nuart økonomisk støtte på andre premisser enn andre aktører, i et felt der økonomiske ressurser og søkbare ordninger er et knapphetsgode. Dette handler ikke om kunst eller kunstuttrykk. Det handler om viktige demokratiske prinsipp for bruk og tildelinger av offentlige penger. Tilliten til våre politikere bygger at de sørger for likebehandling av alle aktørene i kunst- og kulturfeltet. Politikerne i Stavanger bør berømmes for at de satser på kunst og kultur. Med økte bevilgninger er det viktigere enn noen gang å ivareta prinsippet om armlengdes avstand.