Ikke naivt å utrede digitale sentralbankpenger

DEBATT: Måten du og jeg betaler på kan endre seg svært raskt. Derfor er det riktig å utrede digitale sentralbankpenger (DSP) nå.

En diktator vil raskt kunne utstede DSP og bruke det til kontroll og overvåking av egne innbyggere, uten utredning. Vi tror det er bedre å utrede DSP forankret i demokratiske spilleregler og tradisjoner før våre folkevalgte eventuelt beslutter å innføre det.

Torbjørn Hægeland Direktør for finansiell stabilitet i Norges Bank

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Norges Bank stilte opp på Kåkånomics i Stavanger som en del av vårt ønske om å ha en åpen debatt om digitale sentralbankpenger. To innlegg i Aftenbladet fra Martin Schanche-Olsen fra Sandnes tyder på at vi har lyktes med det, og det er vi glade for. Men vi fastholder at Schanche-Olsen tar feil når han hevder at vi er naive som utreder DSP. Vi mener det ville vært naivt å la være.

Vi må ha tillit til pengene

Markedet for betalinger er i rask endring. Nye aktører melder seg stadig på i konkurransen, og motivene er varierende. Noen har massive ressurser, andre er kjennetegnet av maktstrukturer det er vanskelig å få oversikt over. Nye penge- og betalingssystemer som er riktig regulert kan bidra til innovasjon. Men vi kan ikke ta sjansen på at disse ivaretar de samme samfunnsoppgavene som penger utstedt av en sentralbank.

Norges Bank jobber for at du skal kunne betale trygt, effektivt og sikkert med norske kroner også i fremtiden. Da kan DSP bli en del av svaret. Behovet for å være føre var er en viktig motivasjon for at vi satte i gang med DSP-utredningen for seks år siden. Vi må kunne agere raskt dersom det skulle bli behov for det.

En annen viktig motivasjon er fallende kontantbruk. Mesteparten av pengene som sirkulerer i samfunnet i dag er utstedt av private banker. Skulle sentralbankpenger – som i dag er tilgjengelig for publikum i form av fysiske kontanter – forsvinne helt, kan det være uheldig for betalingssystemet totalt sett, ikke minst med tanke på beredskap.

Martin Schanche-Olsen frykter at vårt behov for å ha kontroll over kjernen i et DSP-system bunner i et ønske om å overvåke hva folk bruker penger på. Det er det ingen grunn til. Vi må ha den kontrollen som er nødvendig for at du og jeg skal ha tillit til pengene, ikke for å overvåke brukerne.

Vi må ha en viss kontroll

Poenget er kanskje lettere å få tak på om vi trekker en parallell til fysiske kontanter: For at mynter og sedler skal fungere til betalinger og verdioppbevaring, må sentralbanken ha kontroll over utstedelse og destruksjon av kontanter. Grunnen er at publikum må kunne stole på at pengene er ekte, og at verdien holder seg stabil over tid. Det sørger sentralbanken for med de verktøyene vi har til rådighet. Slik vil det også være for digitale sentralbankpenger.

En diktator vil når som helst kunne utstede DSP og bruke det til kontroll og overvåking av egne innbyggere, uten noen form for utredning. Vi tror det er bedre å utrede DSP forankret i demokratiske spilleregler og tradisjoner før våre folkevalgte eventuelt beslutter å innføre det.

Martin Schanche-Olsen og mange andre bidrar til en god og åpen debatt om digitale sentralbankpenger. Det gir verdifulle innspill til utredningen vår, samtidig som det gir en mulighet til å oppklare misforståelser.