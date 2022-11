Vi er redde og sinte når vi leser forslaget om kutt

DEBATT: Det er foreslått at man skal kutte 26 millioner i Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, og da i all hovedsak er argumentet at vi må spare fordi vi bygger nytt sykehus.

«Hvordan skal vi klare å gi god hjelp, når vi allerede nå ser at vi skulle hatt flere ressurser?» spør Cecilie Egeland-Norberg og Aline Andreia Lima Rocha.

Cecilie Egeland-Norberg Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri

Aline Andreia Lima Rocha Lege i spesialisering, barne- og ungdomspsykiatri

Under pandemien har vi alle opplevd økt psykisk belastning i en eller annen form. I stor grad har vi vært bekymret for de konsekvensene av smitteverntiltakene overfor vår barn og unges utvikling og trivsel.

I Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige (PHBURA) ser vi nå en økt forekomst av alvorlige spiseforstyrrelser og psykoseutvikling hos svært unge barn, samt alvorlige angstlidelser og tvang hos barn ned i 6 årsalderen. Vi ser også flere tilfeller av alvorlige sammensatte tilstander med blant annet økt forekomst av vold som bekymrer oss som jobber her.

Økt press

Det er et faktum at antall henvisninger til barne- og ungdomspsykiatri har økt under og i forlengelsen av pandemien. Det gjelder både antall henvisninger til poliklinisk behandling, men også antall innleggelser på sengeposter. Samtidig har antall terapeuter i BUP og mengder ressurser vært det samme. Dette har ført til økt pågang til et system som fra før av opererer under stort press, med store utfordringer i forhold til rekruttering av spesialister og begrenset økonomiske ressurser.

Det bygges for øyeblikket et nytt sykehus i Stavanger. Et stort, flott sykehus som skal komme pasienten og de som jobber der til gode. Dette koster penger, og vi er klar over at da må man se på hvordan man drifter sykehuset for å få det økonomiske aspektet til å gå rundt. Det er foreslått at man skal kutte 26 millioner i PHBURA, og da i all hovedsak er argumentet at vi må spare fordi vi bygger nytt sykehus. Dette medfører et stramt budsjett, der man bl.a. ikke ansetter nok personal – det vil si at vi får færre behandlere i poliklinikken og færre miljøterapeuter på sengepostene våre. Tilbudet blir dårligere enn det er i dag. Vi syns ikke det er rimelig at vår pasientgruppe skal måtte tåle slike belastninger.

Økt arbeidsbelastning

Et annet foreslått alternativ er å la stillinger stå vakante dersom behandlere skal ut i permisjon. Dette medfører både en økt bekymring og en økt arbeidsbelastning for oss som jobber i PHBURA. Hvordan skal vi klare å gi god hjelp, når vi allerede nå ser at vi skulle hatt flere ressurser? Det finnes allerede lange ventelister for å komme til i BUP. Vi som jobber ser på med fortvilelse – vi klarer ikke å ta imot pasientene i tide, vi ser at det er mange fristbrudd og når barna og deres familier endelig kommer til, må de dessverre fortsette å vente på f.eks. legeundersøkelse fordi det ikke er mangel på leger.

Dette er ikke bare frustrerende for familiene og oss som jobber innen psykisk helsevern, men også for skoler, barnehager, besteforeldre og venner. Jo lengre tid det tar å få hjelp, jo lengre tid tar det før man blir utredet og får en forståelse for hva det dreier seg om – en diagnose og man kan målrette hjelpen og tiltakene som skal til for å hjelpe barnet og alle andre involverte.

Samfunnsøkonomisk risiko

Å la være å investere i barn og ungdoms mental helse er ikke bare å neglisjere vår egen framtid, men også et betydelig samfunnsøkonomisk risiko vi tar. Ved å neglisjere psykiatrien, påfører man også økt belastning for de somatiske avdelingene. Det finnes utallige forskningsresultater som viser at det å ikke få god psykisk helsehjelp påvirker ens somatiske helse i negativ retning. Man anslår at en psykiatrisk pasient har i gjennomsnitt 20 år kortere levetid. Dette er enda et viktig aspekt og en viktig grunn til å investere i psykiatrien – ved å investere i barns psykiske helse kan man forhindre at vanskene vokser, at vanskene forblir og at vanskene medfører at de forblir i behov av psykisk helsehjelp også i voksen alder.

Med knappe ressurser har vi også mindre grad anledning til å bistå våre kollegaer i somatikken, når det er behov for et tverrfaglig samarbeid. I tillegg påvirkes foreldre, søsken og ofte en hel klasse i sammenheng med at et barn strever psykisk. Det koster samfunnet 1, 6 millioner kroner per elev som dropper ut av skolen. Det er derfor lønnsomt for samfunnet å forebygge, oppdage tidlig og tilby tverrfaglig og tilstrekkelig behandling for psykisk lidelser hos barn og unge.

Strekker ikke til

Vi som jobber med barn og ungdom i PHBURA, er både redde og sinte når vi leser forslaget om å kutte i barne- og ungdomspsykiatrien. Vi kjenner allerede på at vi ikke strekker til, at man vil gjøre mer, hjelpe flere, og nå ut til flere tidlig. Vi ønsker å samarbeide med barneavdelingen på SUS, med psykologene i førstelinjen og med helsesykepleierne. Med PPT og skoler og barnehager, men ser ikke at vi strekker til. Skal vår tid og våre ressurser bli enda knappere? Det kan vi ikke godta!