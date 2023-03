Stavanger styrker rettssikkerheten i barnevernet



Barnevernet i Stavanger innfører en ny arbeidsmetode som sikrer dialog og juridisk bistand gjennom hele prosessen. Dette skaper forståelse, trygghet og mulighet for medbestemmelse. Juristforbundet vil berømme Stavanger kommune for å våge å tenke nytt.

Benedicte Gram-Knutsen Visepresident Juristforbundet,

Anders Schrøder Amundsen Leder, Juristforbundet - Privat

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Metoden som kalles dialogprosess, ble utviklet av Jakob Bråtå da han var barnevernssjef på Karmøy, i samarbeid med barnevernsjurist Kenneth Aarvik. Modellen styrker barn og foreldres rettssikkerhet og er ressursbesparende for kommunen. Dette er spennende nybrottsarbeid. Karmøy og nå Stavanger er foregangskommuner som våger å tenke nytt og dermed styrker innbyggernes rettssikkerhet.

Dialogprosessens formål er å bidra til en felles forståelse av de utfordringer som eksisterer i den aktuelle barnevernssak. Dette gjøres ved at den private partens advokat trekkes inn i saken på et tidlig tidspunkt og får sitt honorar dekket av barnevernstjenesten, uavhengig av om saken er fremmet for fylkesnemnda.

Gode resultater

Den private parten får altså støtte til advokat, selv om parten etter loven ikke har krav på dette. Samtidig har det kommunale barnevernet egen jurist som styrker den rettslige dialogen med advokaten. Gjennom dialogprosessen tilrettelegger det kommunale barnevernet for at barn, foreldre, advokater og andre parter opplever åpenhet, trygghet, ærlighet, medbestemmelse og respekt. Tilbakemeldingene og resultatene på Karmøy har vært svært gode.

Karmøy barnevernstjeneste innførte dialogprosessen allerede i 2017, et pionerarbeid og styrking av en tjeneste som de siste årene på landsbasis har vært preget av skandaler, systemsvikt og mistillit. Norge har fått en rekke dommer mot seg i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) for feil i barnevernet. Dette er belastende for barnevernet som institusjon, innbyggernes tillit og ikke minst de involverte barna og deres foreldre.

Juristforbundet ønsker å berømme Stavanger kommune for å våge å tenke nytt ved å innføre en metode som setter barn og foreldres rettssikkerhet i sentrum. Gjennom dialogprosessen blir det barnevernsfaglige arbeidet styrket og rettssikkerheten samtidig ivaretatt.

Barnevernstjenesten i Stavanger har også valgt å utvikle dialogprosessen videre gjennom forskning. De har etablert et samarbeidsprosjekt med Universitetet i Stavanger. Her skal det forskes på arbeidsmetoden for å styrke den ytterligere.

Et vakuum i rettssikkerheten

Vi har et rettssikkerhetsvakuum i norsk barnevern som må tettes. Dette oppstår fra det tidspunkt barnevernstjenesten mottar en bekymringsmelding og frem til en eventuell beslutning om tvang. I denne perioden står den private parten alene og opplever å bli overlatt til seg selv. Innbyggerne møter dessuten et myndighetsorgan med mye makt, men som i liten grad har juridisk kompetanse. Faktisk har bare 6 prosent av landets barnevernstjenester ansatt én eller flere jurister.

En stor utfordring for advokater som bistår i barnevernssaker, er at de blir koblet på for sent. Først når det besluttes å gå til omsorgsovertakelse, har den private parten rett til å få dekket advokatutgifter. Advokatene har sjelden nok tid til å sette seg inn i saken og får derfor ikke ivaretatt barn og foreldres rettssikkerhet i prosessen frem mot et tvangsvedtak.

Dialogprosessen sparer kommunen for ressurskrevende og kostbare prosesser, og den reduserer antallet omkamper og konflikter. Samtidig frigir metoden arbeidskapasitet for kommuneadvokat og saksbehandlere, og ikke minst fremmer den tillit og styrker barn og foreldres rettssikkerhet i møte med det kommunale barnevernet. Karmøy og Stavanger er foregangskommuner innenfor barnevern, og Juristforbundet håper at andre kommuner vil følge etter og ta metoden i bruk.