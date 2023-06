Om styret rundt eksamenene på vgs., ChatGPT og slikt

DEBATT: Vi er inne i slutten av skoleåret, hvor vi lærere sitter rørt av elevenes progresjon og deres utviklede evner.

«Hver elev på min vei er en av mine, med lik verdi uansett den digitale poengsummen som sendes Samordna opptak», skriver Anne Liv Vastveit.

Anne Liv Vastveit Hafrsfjord

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Et skoleår hvor lærerlønna, sammen med inflasjonen, har gått opp, mens lærerstatusen, sammen med kroneverdien, fremdeles er synkende. Hver elev på min vei er en av mine, med lik verdi uansett den digitale poengsummen som sendes Samordna opptak. Hver og en er vurdert; særskilt og individuelt.

«You are not cattle, you are men», har vi levd etter, fram til vi sluser dem gjennom de digitale registreringene; for eksamener skal gjennomføres og alle må med. Det digitale tidsstempelet blir prioritert. Eksamensproduktet skal leveres, så evalueres. Et produkt produsert etter halvannen times venting. Halvannen times prosessering av eksamensnerver. Halvannen time med digital prosessering før tilgang til oppgavene er en realitet på skjermen og ikke bare på papiret.

Eksamensproduktet skal gjenspeile det elevene kan om den virkelige verden; historisk, litterært, kontekstualisert. Men eksamensbesvarelsen må ta utgangspunkt i nemndforfattede tekster, produsert i et vakuum. Tekster uten innhold, mål og mening – lik de kunstig intelligente, tomme tankene vi er redde for at skal finnes i elevenes besvarelser.

Og besvarelsen sammenlignes med resultatet bygget opp gjennom året. Tekster som er skrevet med en lektor pustende i nakken. En lektor som pirker på avsnittsstruktur, temasetninger og kildehenvisninger, men som etterpå skinner sammen med eleven i det lyset går på og ideene blir født.

Når elevene nå skal ut i verden og jobbe med det medborgerskapet de har lært om, som kritisk tenkende medmennesker og aktive deltagere i demokratiet. Da håper jeg de har lært mer av litteraturen enn av hvordan lærdommen deres om litteratur er blitt målt. At de ser at et bibliotek ikke eksisterer uten bibliotekar. At en elektronisk bibliotekfilial ikke er mer enn en pipende bokhylle. At chatGPT ikke vil lære dem å strukturere tankene, men at digitale verktøy kan brukes, bør brukes, og mestres. At individet og dets erfaringer står i sentrum. At de selv er disse individene og at det er deres erfaringer som legger grunnlaget for valgene videre, valgene som tas for dem og for oss.