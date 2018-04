Miljødirektoratets anbefaling om farlig avfall-deponi

Langøya i Oslofjorden fylles opp med farlig avfall av NOAH. Det både importeres og eksporteres farlig avfall. Regjeringen kommer snart til å bestemme hvilket sted i Norge hvor fjell skal fungere som en søpledunk for farlig avfall. Det må ikke skje! Da er slusene åpnet, og ingen vei tilbake.

Rogaland ble vurdert

Rogaland har to steder på Miljødirektoratets liste over de tolv stedene som ble vurdert, Berakvam i Suldal kommune og Rekefjord i Sokndal kommune. Rekefjord kom med blant de fire «finalist-stedene» sammen med Raudsand (Møre og Romsdal), Lervika (Vest-Agder) og Brevik (Telemark). Både NOAH og Miljødirektoratet skriver på sine nettsider at Brevik er det utvalgte stedet.

250 kilometer med kalksteins-gruveganger går under byen Brevik og omegn, og også under fjordarmen Eidangerfjorden i Langesundsfjorden. Men motstanden er sterk. Jeg bor selv i nærheten, og vil ikke ha et giftdeponi i gruvegangene under land og sjø. Glass, plast og aluminium er materialer som det sløses med i dag. Alt av glass- og metallemballasje skulle vært pantbart og gjenbrukbart i sin eksisterende form. Hvert eneste produkt som direkte eller indirekte medfører farlig avfall, må ses på, for å vurdere hvor viktig det egentlig er, og om det eventuelt finnes et miljøvennlig alternativ. Som regel gjør det det!

Fabrikken Kronos Titan i Fredrikstad forsyner store deler av verden med et produkt som gir ekstra hvitt papir og plastikk, blant annet, og som gir oss farlig avfall. Titanhvit er en svært dyr farge på så mange måter – for oss som lever nå, og for alle generasjoner etter oss. Med forandringer innen produksjon, import, handel, emballasje, reklame og andre områder, mener jeg at vi kan ha et bra samfunn uten at resultatet av våre handlinger skal bli så skremmende mye farlig avfall.

Vi må gjøre alt

Jeg håper at flere enn til nå vil gjøre en innsats. Industri og miljøvennlighet må kunne kombineres bedre enn i dag. Vi må gjøre alt for at det ikke skal behøves et nytt deponisted i det hele tatt. Da kan regjeringens plan om det «uunnværlige og uunngåelige» nye deponistedet i Norge for dette grusomme avfallet kastes i papirgjenvinningsdunken, der den skulle vært «arkivert» for flere år siden!