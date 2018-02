Jeg utfordrer Hadia Tajik til å besøke et av gartneriene hun har hengt ut i mediene.

Norske gartnere har utfordringer med arbeidskraft. I 2017 søkte kun fire ungdommer seg til utdanningen. Det er for få til å starte en klasse.

Lærlinger får vi ikke fordi Kunnskapsdepartementet har sagt nei til å videreføre en lærlingordning for bransjen.

NAV evner heller ikke å stille med stabil og pålitelig arbeidskraft.

Hva skal vi gjøre? La varene råtne på rot? Nei, svaret er en praktikantordning som gagner både praktikant og bransje.

Vi er naive nok til å håpe at den arbeidskulturen vi er så stolte av i Norge, blir med dem hjem.

Gjensidig nytte

Vi er svært stolte av de praktikantene som jobber hos oss under opplæring. Vårt første møte med studenten er når hun eller han blir hentet på flyplassen og kjørt hjem på gården og får anvist sitt rom.

Praktikantene forteller om store kontraster mellom Ukraina og Norge. Fra en jobbkultur med kommandostruktur og strengt hierarki, bestikkelser og skepsis til myndigheter, skal de nå oppleve flat struktur, ordnede forhold og trygghet. Det å møte opp hos politiet for å få stemplet sine papirer, gir grobunn for å føle frykt. Det oppleves også utrygt å møte opp hos skattekontoret og få D-nummer; frykten for å bli utpresset med krav om bestikkelser er erfaringsbasert. HMS er ofte et ukjent begrep, det å innrømme feil vil i hjemlandet føre til oppsigelse på stedet.

Vi jobber med å få gjennom budskapet om at en feil er en mulighet til å gjøre en forbedring. Gjennom året lærer de automatikk, roboter, klimastyring, salg og en rekke andre ting som er nyttig og relevant for dem når de skal hjem og bidra til økt landbruksproduksjon i hjemlandet. Vi er naive nok til å håpe at den arbeidskulturen vi er så stolte av i Norge, blir med dem hjem.

For oss er det utrolig viktig å ha stabil arbeidskraft som har med seg noe verdifullt fra øst: stolthet over en god dags arbeid. De fleste reiser hjem etter endt praksis, noen kommer tilbake og blir fast ansatte. En av våre ansatte begynte som praktikant, har jobbet her i mer enn 20 år, og er i dag en del av ledergruppen. Han har kjøpt seg hus og deltar aktivt i lokalt foreningsliv. Hadia Tajik kaller dette «oppskriften på sosial dumping», jeg kaller det gjensidig nytte.

Tajik vil at ordningen skrotes, uten reelle alternativ å komme med. Det kaller jeg ansvarsløst.

Ikke en arbeidstreningsarena for NAV

Å jobbe i landbruket og produsere levende produkter er noe våre studenter og vi er stolte av. Vi er vant til at myndigheter, politikere og arbeidstagere ikke synes norsk produksjon har noen egenverdi. Man skal være gründere, akademikere eller ingeniører og produsere dokumenter. Det å skape noe vakkert eller spiselig, er noe ungdom frarådes av foreldre, skole og myndigheter. Utdanningen får ikke støtte, og en lærlingordning som var under utprøving, ble stoppet. En håndfull gartnere på voksenopplæring dekker ikke vårt behov. Tajik sier at vi skal slippe til flere. De finnes ikke.

Vi samarbeider med NAV og tilbyr tilrettelagte arbeidsplasser og arbeidstrening. Vi ser på det som vårt samfunnsansvar, men ikke som løsningen på behovet for arbeidskraft. Personer med redusert arbeidsevne eller manglende erfaring, kan lykkes hos oss. Noen få gjør det, men de fleste forsvinner tilbake til en tilværelse som passive trygdemottagere.

Uansett gir det ikke den stabiliteten vi trenger når tonnevis med tomater eller vogntog med blomster skal høstes og selges før de råtner. Det får vi gjennom våre studenter og fast ansatte. Tajik vil at ordningen skrotes, uten reelle alternativ å komme med. Det kaller jeg ansvarsløst.

Jeg utfordrer Hadia Tajik til å besøke et av gartneriene hun har hengt ut i mediene.

Legger opp til sosial dumping

Bedrifter som driver med sosial dumping og slavekontrakter, kommer til å applaudere skroting av praktikantordningen. Norske landbrukslønninger utfordres av prisene i og utenfor EU-sonen. Nylig skrev Dagbladet om slavekontrakter i italiensk tomatbransje, 430.000 arbeidere uten kontrakt, tomatene havner i norske butikkhyller.

The Guardian har i flere artikler belyst praksisen i Spania og Italia. Spesielt rystende er historien om 7500 andre rumenske kvinner i italiensk landbruk som blir seksuelt utnyttet og voldtatt av arbeidsgiver. Nicoleta står på bar bakke med sitt spedbarn på armene og er sikkert glad for at du vil legge ned norsk produksjon og sikre hennes arbeidsgivere mer eksport av landbruksprodukter.

Tajik har rett i at lønningene i norsk landbruk ikke er høye, de er lave på alle nivåer. Men mye høyere enn i EU. Dette svekker vår konkurransekraft. «Fair trade» er det kun interesse for når en arbeider i Kenya får 10 kroner i timen, i stedet for 9. Ingen norsk grossist er villig til å betale mer for norske produkter, de vil ha prisen ned. Godt støttet av EU-vennlige politikere, Arbeiderpartiet inkludert. Vi presses i pris fra EUs usosiale arbeidsmarked.

Jeg utfordrer Hadia Tajik til å besøke et av gartneriene hun har hengt ut i mediene. En invitasjon til gartneribesøk kommer. Vi tar gjerne imot gode råd til hvordan vi skal forbedre oss.