Det ligger til voksenrollen å ta ansvar for barna. Nå er det barna som er de voksne, for vi har sviktet. Med oppropet «Skolestreik for klimaet», har den svenske skolejenta Greta Thunberg mobilisert tusenvis av skolebarn over hele verden. 22. mars blir det streik i Stavanger.

Risikerer framtiden ødelagt

Barnas budskap er enkelt: Vi voksne må våkne opp og ta ansvar! Barna våre, og alle verdens barn, risikerer å få framtiden ødelagt dersom vi ikke klarer å kutte kraftig i klimagassutslippene.

FNs klimapanel gir oss 12 år på å nå 1,5-gradersmålet. Allerede nå ser vi resultatet av endringene i form av hyppigere ekstremvær og naturødeleggelser. Klarer vi ikke å snu, vil krisen eskalere. Vi risikerer mer matmangel, flere mennesker på flukt, mer fattigdom og sosial uro.

Stavanger kommune har nylig vedtatt at kommunens klimagassutslipp skal reduseres med 80 prosent innen 2030. Godt er det, men kan vi være trygge på at så skjer? Stavangers forrige klima- og miljøplan hadde også mål om å redusere utslippene. Resultatet halvveis i perioden viste at de totale klimagassutslippene hadde økt!

Holder ikke

Stortinget har gjennom flere klimaforlik vedtatt reduksjon av norske utslipp. Likevel har ikke utslippene av klimagasser gått ned. Det ser ikke ut til at dagens regjering har tenkt å anstrenge seg hardt for å gjøre noe med det. I årets statsbudsjett anslår regjeringen at de norske klimagassutslippene vil reduseres med 13 prosent innen 2030. Det holder ikke om vi skal nå 1,5-gradersmålet. Vi kan ikke fortsette på samme vis. Nå er det faktisk alvor.

Det er tvingende nødvendig at vi alle inntar voksenrollen og setter klimakampen øverst. Dere, våre folkevalgte, må tørre å fremme drastiske og strukturelle tiltak og stå ved dem. Vi krever at dere lytter til barna våre og kjemper for deres framtid!