27. januar skriver Margret Hagerup (Høyre) i Aftenbladet om hva slags arbeidsliv hun ønsker seg. Jeg tror på at hun ønsker seg et «trygt, moderne og fleksibelt arbeidsliv». Men et bra arbeidsliv kommer ikke av seg selv. Det har det aldri gjort, og det gjør det ikke i framtida heller.

Det er naturlig å ta det vi ser hver dag som en selvfølge. Derfor tar de aller fleste av oss måten vi i organiserer arbeidslivet i Norge på, grunnmuren i det vi kaller den norske modellen, for gitt.

Uvanlig produktive

Den norske modellen virker. Ikke bare har de fleste det bra på jobben, vi også er helt uvanlig produktive. Ikke fordi vi løper fortere, men fordi vi har tett samarbeid og høy tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstaker får vi gjort jobben smartere. Det får vi igjen for i kroner og øre. Vi skaper rett og slett større verdier per time enn nesten noen andre i verden.

Grunnmuren i den norske arbeidslivsmodellen, det som skiller oss fra andre land, er at vi har sterke organisasjoner.

Dette skjer ikke fordi nordmenn er så unike og fantastiske, det skyldes måten vi organiserer arbeidslivet på. Grunnmuren i den norske arbeidslivsmodellen, det som skiller oss fra andre land, er at vi har sterke organisasjoner. Veldig mange, både arbeidstakere og arbeidsgivere, er organisert. Som arbeidstakere gjør tryggheten oss modige: Vi tar avgjørelser, kommer med forslag, stiller spørsmål.

Feil retning

Alt dette henger sammen med at mange av oss hver eneste måned betaler for medlemskap i en fagforening. Uten organiserte arbeidstakere har vi ingen norsk modell. Dessverre er det ganske mye både i regjeringens politikk over tid, og i den nye regjeringsplattformen, som dytter arbeidslivet i feil retning, vekk fra dette som er vårt fremste konkurransefortrinn.

For eksempel er det vanskeligere å opprettholde et organisert arbeidsliv hvis man legger til rette for at flere skal ha midlertidige jobber, slik regjeringen gjør. Verken arbeidsgivere eller arbeidstakere ønsker dette. Folk vil ha trygge jobber, fordi det gir dem mulighet til å etablere seg, bidra best mulig på jobben og stifte familie. Ni av ti norske arbeidsgivere ønsker seg fast ansatte, fordi kompetanse er nøkkelen til lønnsomhet. Det er dårlig butikk å investere i arbeidskraft som er her i dag, men borte i morgen.

Regjeringen har brutt løftet

Regjeringen gjør det også vanskeligere for den enkelte å være medlem i fagforening. Før valget i 2013 lovet Høyre at dette skattefradraget man får for fagforeningskontingenten, skulle beholdes på samme nivå som det var. Det løftet har de brutt. Skattefradraget står nemlig på stedet hvil, mens lønningene og dermed prisen medlemskapet øker. Slik blir det i praksis dyrere å være organisert. Regjeringen understreker i sin nye regjeringsplattform at den «anerkjenner at mange ønsker å være uorganisert». Det viser de også i praktisk politikk.

Agenda fikk i oppdrag av LO å se på hva som er årsakene til at færre er organisert. De viktigste årsakene skyldes endringer i samfunnet: Folk bytter jobb oftere og yrker der det tradisjonelt er mange som er organisert, slik som industrien, er en mindre andel av jobbene enn før. Det er flere arbeidsinnvandrere, og de organiserer seg mindre.

Øverst på dagsorden

Alle organisasjoner må alltid diskutere hvordan de jobber. Norske fagforeninger har en jobb å gjøre for å få enda flere til å føle seg velkommen og bli medlem. Disse spørsmålene står nå helt øverst på dagsorden hos de fleste fagforeninger. De vet godt at de må være mange for å spille den viktige rollen de gjør i samfunnet vårt.

Den norske modellen er ikke bare et gode for de som er organisert, men for alle i Norge. Da er det et problem at fagforeningene ikke får noen drahjelp. Ikke av trendene i samfunnet, og heller ikke av den sittende regjeringen.

Ikke helt ærlig

Jeg er helt enig med Hagerup om at polarisering av debatten ikke tjener noen. Samtidig er det ikke så lurt å tildekke faktiske forskjeller og uenigheter. Å si – eller skrive i en regjeringserklæring – at man vil bevare og videreutvikle det beste i den norske modellen, mens man i praksis undergraver det som gjør modellen til det den er, er ikke helt ærlig.