Var det virkelig slik at Frp ikke hadde en anelse om hvordan de skulle fjerne bompengene da de kom i regjering? En bitte liten plan? En aldri så liten tanke om hvordan det kunne gjøres?

Frp har styrt Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet i over fem år. På disse årene har bompengene gått opp, ikke ned. Sist jeg sjekket var ekstraskatten på 10 milliarder kroner. Og det bare fortsetter. De neste årene skal det bli bompenger rundt 24 byer i dette landet. De årlige bomutgiftene for folk kan bli doblet fra dagens nivå.

Hadde ikke peiling

Hva slags research hadde Frp foretatt? Hvilke fakta hadde de hentet inn? Det framstår på mange måter som om Frp ikke hadde filla peiling, ikke én eneste tanke om hvordan bompengene praktisk skulle fjernes om de kom i regjering.

Nå reiser samferdselsminister Jon Georg Dale rundt om i landet mens han forklarer at bompenger er kommet for å bli. For alle som har hørt at det skulle bli gratis å passere bommene, er det nesten ikke til å tro: Partiet som lovte oss vann i Sahara, lover nå bare enda mer sand.

Man kan si at det vitner om dumskap. Jeg tror ikke det. Jeg tror Frp visste hva de gjorde. Folk i Frp er ikke dumme.

Den historien er slik: Finansminister Siv Jensen sto foran et reelt valg i 2013. Hun kunne gi 25 mrd. i skattekutt, eller hun kunne fjerne bompengene. Hun hadde lovet begge deler, og nå hadde hun pengene – men ikke til alt. Hva skulle hun prioritere? Tikk-takk, budsjettfristen nærmer seg nok. Frp er jo bompengepartiet. Men på den andre siden: Hun hadde også lovet skattekutt, og partiet hadde fått milde gaver fra sine rike onkler, som ventet på at hun holdt løftene.

Det ble skattekutt til de rikeste, som alle nå vet. Bompengeskatten fikk være som den var, mens de rikeste fikk drysset ferske tusenlapper over seg. Planen var klar, lagt av partilederen, applaudert av regjeringen og velsignet av Frps stortingsgruppe.

Viktigere skatter å fjerne

Frp er ikke dumme. De bare prioriterer milliardærene foran folk flest. Det var det som har vært planen hele tiden. Frp hadde en plan. De visste hva pengene skulle gå til. Den planen involverte bare ikke fjerning av bompenger. De hadde viktigere skatter å fjerne.

Folk flest må fortsatt betale, mens de som har mest fra før slipper rimeligere unna. Nå sitter Siv Jensen og tar seg en røyk i hytta til en av Norges rikeste, Johan Andresen. Hun tenker neppe på folk flest nå heller.