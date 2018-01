Finnes det god palme? Ja, hvis den er plantet på degradert beite på den naturlig treløse savannen Altillanura i Colombia, vil utslipp av klimagasser reduseres med 134 prosent i forhold til fossilt brensel. Jo flere mil du kjører, jo bedre blir klimaet. Rapporten, som ikke engang omtaler mulighetene i Colombia, inngår i en sivilsamfunn-kampanje for å overtale EU til å forby all bruk av palme. Teksten gir ingen logisk grunn for å nekter og skille mellom et godt og dårlig produkt.

Prøveprosjekt

Den enorme Altillanura-regionen er ideell for palme med mye varme, mye nedbør og åpne sletter siden regnskog kun vokser i et 50 meters belte langsmed elvene. Fredsavtale med fokus på rural utvikling gjør at staten endelig er villig til å investere i infrastruktur og lov-og-orden. De norske industrialistene Kristian og Ole Martin Siem høster nå palme fra et prøveprosjekt i Altillanura og planlegger leveranse av 250.000 tonn palmeolje for biodiesel til Norden. Altillanura kan potensielt dekke Europas samlede behov på 20 millioner tonn ved å dyrke opp 60 prosent av den egnede jorden i området. Palme er seks ganger mer produktiv en den norske konkurrenten raps. Lav pris gjør varen akseptabel for store velgergrupper, som ellers kan bli fristet til å stemme mot det grønne skiftet. Palme binder først CO2 og så produseres biodiesel. Biodiesel fra norsk skog (i motsetning) vil umiddelbart øke CO2-utslippene, siden en naturlig forråtnelsesprosess av kvist og greiner tar 30-50 år. Også i Colombia er klimaeffektene positive. Palmene beskytter bedre enn beite mot erosjon og skaper regn som hindrer tørke og temperaturøkning. Klimamodeller viser inntil 6 grader økning i løpet av dette århundret i deler av Latin-Amerika. Beplantning er beste tilpasning for å hindre forørkning.

Fôre flere kyr

Matproduksjonen i Altillanura er minimal. Proteinrikt avfallsprodukt fra palmepresseriene og beite på de nitrogenfikserende planter mellom palmeradene, vil fôre flere kyr enn eksisterende gresstuster.

Biodiesel-industrien vil i praksis finansiere ny infrastruktur i et land med slunken statskasse og dermed åpne regionen også for andre matprodusenter. La oss lokke småbønder og andre fattige hit. De invaderer nå regnskogen for å dyrke koka i stor mengder etter at FARC nedla våpnene.