Bekhuskaien er ikke for salg

Christian Wedler er gruppeleder i Frp, kommunalråd, styremedlem i Stavangerregionen Havn, men skriver dette innlegget for egen regning.

Noen ganger er det merkelig å sitte på innsiden og se at utsiden diskuterer saker. I mitt tilfelle er jeg både gruppeleder for Frp i Stavanger, kommunalråd, leder av finansstyret og styremedlem i Stavangerregionen Havn IKS (Havnen), og gruppeleder i flertallskonstellasjonen som styrer Stavanger. Det er Havnen som eier Bekhuskaien.

Underlig debatt

Jeg har flere mål for nyåret. Ett av dem er å bidra til debatter basert på fakta og kunnskap. Dette tar meg, for å si det forsiktig, til den underlige debatten om Bekhuskaiens fremtid.

Selvsagt kommer noen områder til å bli utviklet til andre formål, men det vil selvsagt skje på Havnens premisser, ikke på teaterets, tinghusets eller andres premisser.

I et selskap er det selvsagt styret, ved styreleder, som uttaler seg på vegne av havnestyret. Denne oppklaringen står derfor for min egen regning, og er ikke drøftet med andre i selskapet. Jeg har, i tråd med ett av mine nyttårsmål, behov for å oppklare noen grunnleggende misforståelser omkring Bekhuskaien.

Ivareta kundene

Det første misforståelsen er at Bekhuskaien er for salg. For Havnen er Bekhuskaien et viktig, sentrumsnært kaiareal. Havnens viktigste formål er å ivareta Havnens kunder. Kundene er viktige aktører for regionens næringsliv. De kan være helt trygge på at summen av areal som i dag er satt av til havneareal, ikke kommer til å bli mindre i fremtiden. Selvsagt kommer noen områder til å bli utviklet til andre formål, men det vil selvsagt skje på Havnens premisser, ikke på Teaterets, Tinghusets eller andres premisser.

Den andre misforståelsen er at Bekhuskaien er «reservert» for et nytt tinghus, teater eller noe annet. For det første så eier ikke kommunen arealet, og kommunen kan derfor av den grunn ikke «reservere» den til noe som helst. Det kommunen har gjort, som en høringsinstans, er å anbefale Bekhuskaien på førsteplass og Nytorget på andreplass. Dessverre har statens utredning for nytt tinghus valgt å utsette bygging med flere år. Derfor er nok kommunens anbefaling snart ikke så mye verdt.

Stavanger kan ikke sette byutviklingen på vent inntil byråkratene har bestemt seg for når det skal bygges nytt tinghus. Personlig mener jeg at det er et akutt behov for nytt tinghus, og jeg vil ved alle korsveier arbeide for en plassering som raskest mulig lar ser realisere til en akseptabel pris.

Fullstendig feil rekkefølge

Det tredje misforståelsen er at det byutviklingsmessig er best med et tinghus og/eller teater og/eller en ølhall på Bekhuskaien. Det er, etter min vurdering, en fullstendig feil rekkefølge på spørsmålet om hva kaien skal brukes til. Kommunens overordnede planer tilsier at det førende for hva dette arealet eventuelt skal utvikles til, er hva som gir optimalt med antall arbeidsplasser, boliger, handel og opplevelser. Om det inkluderer noe av de ovennevnte prosjektene, er jeg usikker på, men det vil tiden vise. Arealer som Bekhuskaien er en ikke-fornybar ressurs. Stavanger har kun én sjanse i vår levetid til å eventuelt utvikle dette område til det som er riktig og mulig å få til.

Mest mulig betalt

Den fjerde misforståelsen er at Havnen kommer til å gi bort Bekhuskaien til de som har den beste byutviklingsplanen for området. Det være seg kontorarbeidsplasser, boliger, handel, teater, tinghus eller ølhaller. For å gjøre det så enkelt og klart som overhodet mulig: Hvis Havnen finner det riktig å utvikle denne eiendommen til noe annet enn havneformål, så vil den sørge for å få mest mulig betalt for dette fantastiske området.

Med en tilsvarende utnyttelsesgrad som området har, er markedsverdien på flere hundre millioner kroner. Bruksverdien er også på flere hundre millioner kroner. Det blir derfor ikke aktuelt for Havnen å selge området før prisen er høy nok til å dekke kostnadene med å erstatte arealene med nye havnearealer et annet sted. Her blir det ikke salg, med mindre prisen er så høy at Havnen finner det riktig å selge.

Enhver som går rundt med en drøm om å bygge noe på Bekhuskaien, må altså ha følgende i mente: Eiendommen er ikke for salg, ikke planlagt lagt ut for salg av eier, den er ikke reservert til noe som helst, og den kommer til å koste betydelig for den som ønsker å erverve den.