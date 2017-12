Enkelte personer deler imidlertid ikke gleden, og noen prøver også å svartmale. Professor Karl Øyvind Jordell kaller bestemmelser om minste lærertetthet for «symbolpolitikk» i Aftenbladet 9. desember. Jordell påstår at minstenormen vil «gå på bekostning av de svakeste, nemlig elever i småskolen i utkantene, som i økende grad må ta til takke med ufaglærte».

Elever som til nå har gått i veldig store klasser, får større muligheter til å bli sett og få god oppfølging.

Et bedre utgangspunkt

Utdanningsforbundet har, sammen med Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget for grunnopplæringen, vært en forkjemper for en minstenorm for lærertetthet i lang tid. Vår hovedbegrunnelse er at alt for mange norske elever går i for store klasser. Vi har understreket at en minstenorm ikke løser alle utfordringer i skolen, men den er en forutsetning for å nå målet om likeverdig opplæring til alle elever.

Når vi nå endelig har vunnet fram, betyr det at alle skoler får et minimum av lærerressurser i ordinær undervisning, basert på antall elever på skolen. Elever som til nå har gått i veldig store klasser, får dermed større muligheter til å bli sett og få god oppfølging.

Disse lærerressursene kan skolene selv fordele mellom grupper av elever etter faglig skjønn. Det betyr at man fortsatt kan ha store klasser når det er forsvarlig.

Byene og distriktene

Jordell påstår at skoler i distriktene vil få dårligere vilkår på grunn av den nye minstenormen. Han synes å legge til grunn at fordi minstenormen fører til et stort behov for flere lærere i sentrale strøk hvor lærertettheten i dag er lav, vil det bli enda vanskeligere å rekruttere kvalifiserte lærere i distriktene hvor lærertettheten allerede er høy. Jordell legger imidlertid ikke fram noen dokumentasjon for sin antakelse.

Det er riktig at det historisk sett har vært vanskelig å rekruttere kvalifiserte lærere i utkantstrøk, men statistikken viser at de fylkene som i dag har størst andel ukvalifiserte i lærerstillinger, er Finnmark, Nordland, Oslo og Akershus. Det er derfor vanskelig å spå hvor rekrutteringsutfordringene blir størst, eller om minstenormen fører til at flere lærere vil flytte på seg.

Minstenormen fører til at antall lærerårsverk må økes med nesten 3000 fordelt på mer enn 260 kommuner spredd over hele landet. De fleste av de nye årsverkene kommer der hvor lærertettheten i dag er lavest, dvs. i sentrale strøk. Det er derfor disse kommunene som får de største rekrutteringsutfordringene.

Mangel på kvalifiserte

Når vi skal oppfylle kravene i normen må alle parter gjøre en stor innsats for å sørge for at de nye som ansettes, er kvalifiserte. I dag er det altfor mange uten lærerutdanning som jobber i lærerstillinger, og det skjer både i byene og på bygda. Et hovedproblem har i lang tid vært at kommunene som arbeidsgivere har tatt for lite ansvar for å rekruttere nok lærere. De kunne ha brukt alle tilgjengelige virkemidler for å sikre elevene kvalifiserte lærere, men det har vært enklere og billigere for dem å bruke ukvalifiserte.

Vi deler Jordells frustrasjon over den politiske hestehandelen som gjorde at KrF kunne innkassere lærernormen. Partiet måtte nemlig forplikte seg til å støtte regjeringens politikk både når det gjelder de nye kompetansekravenes tilbakevirkende kraft og kravet om karakteren 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen.

Skorter på viljen

Begge disse bestemmelsene vil gjøre arbeidet med å skaffe elevene nok kvalifiserte lærere vanskeligere enn det ellers ville ha vært. Det finnes mer enn nok personer med lærerutdanning i landet til å gi alle elever en kvalifisert lærer, også etter at minstenormen for lærertetthet er innført. Mer enn 35.000 med lærerutdanning er i andre yrker. Og fem år etter at lærerstudenter er ferdig utdannet, er bare ca. 65 prosent av dem i læreryrket. Den aller viktigste oppgaven nå er derfor å presse kommunene til å ta et hovedansvar for rekrutteringsoppgaven. Virkemidlene finnes. Så langt skorter det på viljen.