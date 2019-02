Et sterkt og sårt gjensyn med Siw

Vi var flere som kjente på maktesløshet i våre ofte flyktige møter med henne. Enten det var på gata, på husbesøk eller da hun kom innom Albertine (Kirkens Bymisjons tilbud til kvinner med prostitusjonserfaring) for mat eller rent utstyr.

Sterk dame

Vi fikk et innblikk i et krevende og på mange måter uverdig liv, og samtidig ei sterk dame med glimt i øyet. Jeg kjente godt «Tom», som oppriktig gjorde det han kunne for å beskytte henne midt i egne rusutfordringer. Fortvilelsen var stor da han ble fengslet og utvist. Jeg har etter disse dagers lesing blitt kjent med nye sider ved hennes bakgrunn som i møte med henne var overskygget av rus og psykisk lidelse.

I jakten etter å finne «skyldige» er det lett å ta de som stod tettest på. Rehabiliteringsseksjonen, miljøtjeneste og OBS-teamet var vedvarende tålmodige hjelpere i en destruktiv og svært ustabil situasjon og gjorde så godt de kunne for å bevare en grad av verdighet og drive skadereduserende arbeid.

Men Aftenbladet setter med rette fokus på at det er mange aktører i hjelpe- og behandlingsapparatet og utfordringer knyttet til kontakt og samarbeid, bl.a for i sikre de sårbare overgangene mellom ulike tiltak. Psykiatrien strever med å gi god behandling til mennesker med omfattende rusproblematikk, og rusinstitusjoner har utfordringer i å gi god nok behandling til de med store psykiske lidelser. Ofte vil bosituasjon og grad av skjerming fra de destruktive kreftene i og rundt mennesket spenne bein for god behandling. Det er alltid store dilemma knyttet til forholdet mellom autonomi og mulighet for tilbakeholdelse i institusjon når sykdomsbildet og livssituasjon hindrer en fra å bidra til gode valg for sitt eget liv.

Store dilemma

Fra i år er det som i somatikken etablert et pakkeforløp for rus og psykiatri for å sikre god utredning i samarbeid med pasient og lage et sammenhengende behandlingsforløp der alle aktører forplikter seg på et samarbeid. Dette skal koordineres og sikre gode overganger bl.a. fra spesialisthelsetjeneste til kommune. Det er også større bevissthet rundt, og klare føringer for å behandle rus og psykiatri i sammenheng. Men det er alltid noen som strever med å fungere i bolig og samtidig vanskelig finner seg til rette i bemannede bofellesskap eller institusjoner. Det å fange opp signaler, og komme tidlig nok på banen for å bryte en destruktiv nedadgående spiral vil uansett alltid være det viktigste fokus. Og samtidig holde fast på at til tross for umulige livssituasjoner fins det ingen umulige mennesker.