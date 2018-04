Høgsfjord-ferja ligger under fylkeskommunens myndighet

I Aftenbladet 9. april sier ordførerne i Sandnes og Forsand, Stanley Wirak og Bjarte Sveinsvoll Dagestad, at de er lei av å vente på saksbehandlingen i fylkeskommunen, og krever at Samferdselsdepartementet skal avgjøre saken.

Overraskende

Det overrasker meg at erfarne ordførere kommer med så lettvinte utspill. De burde vite at Samferdselsdepartementet ikke har myndighet i denne saken. La meg for ordens skyld forklare hvorfor.

Et ferjesamband over Høgsfjorden vil benytte ferjekaier i Rogaland innenfor fylkets grenser. Yrkestransportloven legger løyvemyndigheten på slike ferjesamband til fylkeskommunen. Det er altså fylkeskommunen som må utføre saksbehandlingen og ta stilling til om vilkårene for konsesjon i en konkret søknad er til stede og ferjeløyve skal gis.

Det er faktisk slik at når myndigheten til å gi et løyve etter loven er lagt til fylkeskommunen, betyr det at Samferdselsdepartementet ikke har noen rolle eller myndighet i saken. Samferdselsdepartementet kan altså ikke bare «overta saken», slik de to Rogalandsordførerne hevder.

Ring varaordføreren

Fylkeskommunen er et selvstendig forvaltningsorgan, og Samferdselsdepartementet er ikke overordnet fylkeskommunen i en slik sak, heller ikke som klageinstans. Ordfører Wirak fra Arbeiderpartiet bør derfor ringe sin partikollega som er varaordfører i Rogaland fylke, og sørge for at de behandler saken raskt og smidig.