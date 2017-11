I et artikkel i Aftenbladet 22. november påstår Rolf Wiborg at det gamle Oljedirektoratet (OD) hadde mer makt enn Ptil og OD i dag. Videre antyder Wiborg at det gamle OD kunne bidratt til bedre løsninger for Yme og Goliat. Det kan hende Wiborg har rett. Det kan hende at Wiborg har bedre kjennskap og kunnskap om utfordringene på Yme og Goliat som gir ham et bedre grunnlag for antagelser enn andre, men dette kommer ikke fram i artikkelen. Det kan derimot, hende at Wiborgs påstander er basert på etterpåklokskap og spekulasjoner.

Blir ikke etterprøvd

I dag blir ikke de store overskridelsene i petroleumsindustrien gransket av en offentlig og uavhengig part. Alle fakta kommer ikke på bordet. Årsakene til overskridelser, inkludert de bakenforliggende årsakene, blir aldri kjent for industrien. Myndighetens rolle i godkjenning og oppfølging av prosjektet blir ikke etterprøvd. Læring blir vanskelig, og gjentagelse blir sannsynlig. Det ser ut som politikerne og mediene blir mer fokusert på en diskusjon om lønnsomheten i et prosjekt etter avgjørelsen om å utbygge er tatt, enn av å undersøke hvorfor prosjektet ikke gjennomføres som forventet. Uten en grundig granskning, kaster vi bort mye tid på spekulasjoner om hva som skjedde, og hva som kan gjøres annerledes.

Ønske om rolleklarhet

Regjeringens og Stortingets begrunnelse for å skille OD og Ptil var et ønske om rolleklarhet og legitimitet når det gjelder tilsynsoppgaven. Dette var i tråd med flere andre land som har petroleumsvirksomhet, som blant annet UK. En slik modell kan fungere hvis Ptil og OD har respekt i industrien og er gitt tilstrekkelig myndighet fra henholdsvis Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) og Olje- og energidepartementet (OED) for å utøve sitt ansvar. Wiborg antyder i sitt innlegg at OD, som har myndighet for både ressursforvaltning og sikkerhet, vil ha mer innflytelse og makt enn dagens OD og Ptil med hvert sitt ansvarsområde.

Her kan man vurdere og spekulere på hvilken modell som er bedre. La oss se på de to største ulykkene i petroleumsindustrien i Nordsjøen. I 1980 mistet 123 mennesker livet i Alexander Kielland-ulykken. Ulykken skjedde åtte år etter det gamle OD ble opprettet i 1972. Det vil si da OD hadde ansvar for både ressursforvaltning og sikkerhet. I Piper Alpha ulykken i 1988 mistet 167 personer livet. En av anbefalingene fra Lord Cullen, som gransket ulykken, var opprettelse av en myndighet som hadde et selvstendig ansvar for sikkerhet i petroleumsindustrien. Tidligere var myndighetsansvaret i petroleumsindustrien i UK plassert i en organisasjon med ansvar for både ressursforvaltning og sikkerhet.

Bidrar til å svekke tilliten

Spekulasjoner om hva Ptil og OD kunne ha gjort i forbindelse med prosjektstyring på Yme og Goliat i mediene, bidrar til å svekke tilliten til disse myndighetene på et tynt grunnlag. Vi trenger kunnskap om hva som gikk galt, ikke bare spekulasjoner. Som Olga Gjerald og May Irene Furenes skrev i sin artikkel 20. november, ser det ut som vi er mer opptatt med å debattere problemstillingene våre enn å innhente kunnskap.