Hva sier egentlig Henrik Lundberg ved arkitektkontoret KAP? I innlegget 28. desember skriver han at det finnes to typer motstand mot byutvikling i Paradis, og at begge står i fare for å forfalle til egoisme. Leser jeg Lundberg rett, er medvirkning, meninger og engasjement ensbetydende med motstand mot utvikling, og det må da gjelde uavhengig av hvilken utbygging eller aktuell samfunnssak det dreier seg om. Han beskriver altså den demokratiske retten alle innbyggere har til å medvirke og komme med frie ytringer, synspunkt og innspill. Derfor sier Lundberg at det er problematisk at folk, og særlig folk som bor i nærheten av store utbygginger, mener noe i det hele tatt.

Likeverdig måte?

Innbyggere har vanskelig for å ta samfunnsansvar, løfte blikket på vegne av fellesskapet og se utover det lokale og estetiske i saker som omhandler by-endringer i nærheten av der de bor. Men hvordan vet Henrik Lundberg ved KAP – som på vegne av Bane Nor Eiendom har laget utredningen om utbyggingspotensialet langs jernbanen – det?

Og er denne beskrivelsen av folks evne til å bidra i samfunnsdebatten en rettferdig og likeverdig måte å se innbyggerengasjement på? Hvorfor skulle meninger fra engasjerte og informerte medborgere være mindre legitime enn for eksempel utbyggernes, på grunn av egoisme og egeninteresser?

Det er også vanskelig å skjønne at Stavanger Aftenblad vil trekke i tvil innbyggeres ønske om å forstå de kreftene som står bak de store byendringene – og ytre seg om dem. «Dette motsetningsforholdet mellom prinsipper (ja til fortetting) og praksis (nei til akkurat denne fortettingen) gjør det ikke enkelt å drive langsiktig, bærekraftig byutvikling», refererer Aftenbladet Lundberg på i lederen 4. januar. «Han har helt rett», følger lederen opp. Men hvilken stråmannargumentasjon er dette å begrunne beboeres manglende helhetstenkning på? Hvor har Aftenbladet og Lundberg innsikten i flertallet av utbyggingsnaboenes meninger fra?

Yt prinsippene motstand

Hvis Aftenbladet og Lundberg så har rett, handler mye av motstanden om «at folk vil ha alt som før». «Det radikale er å være for fortetting», skriver Lundberg, og Aftenbladet henger på. Lederen følger deretter med inn døra som arkitekten har sparket opp med at vi må si ja til framtidsbyen og akseptere at det blir bygget nytt. Ja vel?! Jeg har ennå ikke hørt én stemme i det offentlige ordskiftet som ikke ønsker utbygging i Paradis, som heller vil ha park, eller ha alt som før, eller ikke forstår behovet for å bygge klimavennlig, tett og på en slik måte at vi forurenser mindre ved å bruke bil. Det er jo nettopp dette som vil komme alle dem som bor i området til gode.

Les om igjen

Det er heller ikke innbyggerne som er å laste for at tomta til en av landets mektigste eiendomsutviklere i tiår har ligget brakk. Både Aftenbladet og Lundberg bør lese om igjen byarkitekt i Bergen Maria Moldens reaksjon på Lundbergs debattinnlegg: «Det er helt naturlig at lokale stemmer engasjerer seg og yter prinsippene motstand. Det er nyttig, skjerpende og kvalitetshevende for byutviklingen. Det skal vi faktisk ta på ramme alvor, i likhet med at fortetting er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Det handler vel ikke om en skal fortette, men hvordan en skal gjøre det. […] Jobben er ikke gjort når man sier fortetting. Det er da den begynner», skriver Molden på KAPs facebookvegg.