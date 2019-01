Ikke flytt autist Hanne Hjorteland

Jeg har som mange andre fått med meg diskusjonen som har vært i avisene og på nettet, og spesielt en diskusjon mellom Arbeiderpartiet og Høyre om hvem som vil det beste for autisten Hanne Hjorteland, som det står i et leserinnlegg fra leder av levekårsstyret, Kåre Reiten, i Stavanger Aftenblad 10. januar 2019.

Ville sett den «grundige vurderingen»

Her kommer det frem at Fylkeslegen har etter en grundig vurdering slått fast at det vil være et godt tilbud å flytte Hanne Hjorteland til Austbø bofellesskap. Jeg skulle gjerne sett den «grundige vurderingen» fra Fylkeslegen, og jeg setter det i anførsel, for min tillit til slike vurderinger er at det ofte ikke er verdt papiret det er skrevet på. Jeg banner nok i kirken med å skrive dette, men etter min opplevelse med både sakkyndige vurderinger og hva Fylkeslegen prioriterer, så vil jeg stille spørsmålet: «Hvem av representanter hos Fylkeslegen og fra kommunen har besøkt og snakket med Hanne?» Uansett om hun kanskje ikke har mye språk, så vil hennes kroppsspråk klart si de fremmøtte hva hun vil gi uttrykk for. I tillegg vil nok også personalet forstå hva hun uttrykker.

Stavanger kommune har råd til det de vil ha råd til.

Skremmende holdning

Hanne er blitt en politisk pakke som noen mener de kan sende fra sted til sted alt ettersom de ansvarlige finner det for godt. Dette er skremmende holdning fra den politiske ledelsen, og jeg lurer på hvor respekten for menneskeverdet er? Stavanger kommune har signalisert høyt «Leve hele livet», og jeg lurer på om dette gjelder kun for de som nærmer seg pensjonistalderen og som må (ifølge rådmannens uttalelse i Stavanger Aftenblad) bo hjemme lengst mulig, dette fordi det ikke er nok sykehjemsplasser. I min naivitet trodde jeg det gjaldt at alle innbyggere i Stavanger kommune skulle få leve hele livet, men tydeligvis ikke de som koster ekstra for kommunen å ha på institusjon.

Stavanger kommune har råd til det de vil ha råd til, og jeg vet også at kommunen har vært nødt til å betale for ekstravakter 24/7 på pasienter som kommer fra sykehuset og må bo på sykehjem. Dette kan det ikke stilles spørsmål ved, for dette tilbudet må kommunen dekke for kommunens innbyggere.

Det skrives også at det er så dyrt å ha Hanne på det private tilbudet, så kan en tro at det er kommunen som betaler beløpet av kommunekassen, men det er det ikke. Jeg regner med at Hanne får en ytelse fra Nav for sin funksjonsnedsettelse, og av denne ytelsen betaler Hanne skatt som alle andre, og kommunen tar 75 prosent av hennes ytelse til å dekke oppholdet på det private tilbudet, og også på det kommunale tilbudet. Dersom hun har en tilleggsytelse, så tar kommunen 85 prosent av dette, så det er ikke mye Hanne har igjen av sin ytelse fra Nav og evt. andre.

Smiler og koser seg

Jeg ser på et bilde som ligger på Aftenbladets nettside 3. januar av Hanne. Der ser jeg ei nydelig jente som smiler og koser seg. Hvor mange av politikerne i Stavanger kommune har sett Hanne som den hun er, og ikke bare på diagnosen som er satt på henne? Det er like før gråten tar meg, men slik er det vårt samfunn er blitt. Det er diagnosen som er viktigst og som sier hvordan jeg skal behandles/oppfattes, ikke hvem jeg er eller hvem Hanne er.

Jeg har merket det i flere år, men spesielt de siste snart tre årene. Når en kommer på sykehuset av en eller annen grunn, så er det fortsatt diagnosen legen ser. Han ser ikke meg som det mennesket jeg er, og det er en skremmende opplevelse, som jeg tror mange har hatt og vil oppleve i møte med Helse-Norge.

Så vidt meg bekjent er det fritt behandlingsvalg i Norge, og i Stavanger er det fritt ihvertfall sykehjemsvalg, men det burde også gjelde private tilbud.

Ikke flytt Hanne

La Hanne få leve hele livet der hun er trygg og fornøyd, ikke flytt henne og andre som opplever det samme holdning fra kommunen, fra sted til sted som en rekommandert pakke som det er satt en pris på. Hvert enkelt menneske er verdifullt og unikt, la Hanne få være den glade og flotte jenta hun er blitt på disse årene i et trygt og godt miljø.

Se innslaget på NRK Rogalands distriktsnyheter (1.54 min. ut i sendingen)