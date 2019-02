Jødehatet i Europa øker

Antisemittismen i Europa viser en kraftig økning synliggjort gjennom flere undersøkelser som har kommet fram i media den siste tiden. Frankrike har den største andelen av jødiske innbyggere etter Israel og USA. I Frankrike ble det i fjor registrert 541 antisemittiske lovbrudd, ifølge tall myndighetene la fram 19. februar. Året før var det tilsvarende tallet 311.

80 graver vandalisert

Siste hendelse ble oppdaget 19. februar om morgenen på en gravlund som ligger i den lille landsbyen Quatzenheim, like ved grensen til Tyskland. 80 jødiske graver var vandalisert ved at det var tegnet hakekors på gravstøttene. Lørdag 16. februar måtte fransk politi gripe inn for å beskytte den jødiske forfatteren Alain Finkielkraut fra en gruppe demonstranter i Paris. Flere videoer viser at demonstrantene ropte «skitne sionist», «vi er folket» og «Frankrike er vårt» til forfatteren. Antisemittisme er dypt forankret i det franske samfunnet.

«Vi liker å tenke at det ikke er slik, men det er et faktum. Vi er nødt til å være bestemte i vår vilje til å kjempe videre, samtidig som vi er oppmerksomme på at dette er en svært gammel konflikt som vil vare lenge, sier statsminister Édouard Philippe», ifølge magasinet L'Express.

Tyskland har også registrert økende jødehat. I 2018 var det 1646 lovbrudd motivert av jødehat i Tyskland, ifølge tall tyske styresmakter basert på tysk kriminalstatistikk la fram 20. febaruar. Det er det høyeste nivået på et tiår og en økning på nesten 10 prosent sammenlignet med 2017.

Nordmenn har fordommer

I vårt eget land har heller ikke holdningene til jødene alltid vært like gode, og er nok ikke i dag heller så mye å rose seg av. Rundt 12,5 prosent av den norske befolkningen har utpregede fordommer mot jøder, viser den første omfattende undersøkelsen som er gjort her til lands. På enkelte områder står antisemittismen likevel sterkere. Hele 19 prosent sier seg enige i at «verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser». Nesten hver femte nordmann tror altså på en slags jødisk, verdensomspennende konspirasjon. Og hver fjerde nordmann, 26 prosent, mener det er riktig at «jøder ser på seg selv som bedre enn andre». Undersøkelsen viser at hver tiende nordmann, eller 9,7 prosent, viser antipati mot jøder, mens 8 prosent sier de ikke vil ha jøder som nabo eller venner. Det er noe mindre forekomst av jødefiendtlige holdninger hos kvinner, unge og dem med høyere utdannelse enn hos menn, eldre og dem med lav utdanning. (VG 28.5.2012)»

Trussel mot demoktratiet

Det er på høy tid å gni søvnen ut av øynene og innse at Europa aldri har hatt så store problemer med økende jødehat etter 2. verdenskrig som i dag. Den politiske unnfallenhet overfor den stadig økende forfølgelsen av jødene i Europa, er blitt påtagende og nær. Konkrete handlinger som voldsutøvelser og terror mot uskyldige jøder er blitt tydeligere enn før, og det er også blitt kortere tidsintervaller mellom episodene. Vold og sjikaner mot andre mennesker som har en annen identitet og er en annen folkegruppe, er en infam og feig måte å opptre på. Det er også en trussel mot vårt eget demokratiske system.

EU, FN og europeiske statsledere bør nå vise handling og tiltak i forhold til denne utviklingen. Analyser og fordømmelser hjelper lite. Det kreves handling for å få ned jødehatet og ikke handlingslammelse.