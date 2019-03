Skremselspropaganda fra Næringsforeningen

Om det ikke skapes enighet så vil hele regionen falle sammen, alt vil tydeligvis stoppe opp, ifølge Næringsforeningen. Det er kanskje ikke rart at de går ut og later til å være så bekymret for regionen. Men det er vel ingen tvil om at det nok er mest egen interesse og egen vinning som står høyest på agendaen deres. De representerer jo næringslivet i regionen, og de får ikke kjenne på det bompengetrykket som innbyggerne får kjenne på.

Prisene stiger

Alle vet jo at med økende bompenger så stiger også prisen på varer og tjenester, det er ikke slik at disse firmaene betaler disse bompengene uten å legge på for varer og tjenester. Hvem er det da som til slutt får denne ekstra kostnaden, jo det er forbrukerne. De som allerede har betalt bompenger for å komme seg til og fra jobb. Så får de regningen fra alle andre også, det være seg økte matvarepriser, økte kommunale avgifter, økte håndtverkerpriser osv., listen er lang. Samtidig går næringslivet ut og oppfordrer til moderasjon i lønnsoppgjøret, år etter år. Skjønner de ikke når grensen er nådd?

Feil finansieringsmåte

Nå er det ikke slik at Bomfritt Norge er imot alle disse prosjektene, mange av dem er gode, både samfunnsnyttige og samfunnsøkonomiske. Det er finansieringsmåten som er riv ruskende gal. Her ramler avgiftene nedover, og til slutt så er det de vanlige innbyggerne som får regningen. Det er de som er minst bemidlet, som rammes hardest. De som ikke har alternativ til bil, de som må kjøre egen bil til og fra jobb for å ha inntekt til sin familie. Og for mange av disse vil enhver økning gjøre at prioriteringen for familiene endres dramatisk.

Vi får et samfunn som etter hvert vil skille mye mer mellom samfunnsklassene enn i dag. Vi vil få en økende grad av sosial ekskludering, og da hjelper det ikke mye om vi kan vise til alle flotte prosjektene som ble gjennomført til dels med tvang. Hvor mange har vi råd til å ofre for disse prosjektene? Er ikke infrastruktur et felles gode for alle innbyggerne i dette landet? Er det ikke da rimelig at dette finansieres via statsbudsjettet?

Så vil vi gjerne applaudere ordføreren i Sandnes, selv om vi ikke er enige i alt han står for i bompengesaken. Men han har fått denne løftet bymiljøpakken opp på ministernivå. Og det er nok ikke siste gang ministeren får slike saker i fanget.

Ta et oppgjør med ministrene

Kjære Næringsforeningen, i stedet for å komme med slike uttalelser og presse styringsgruppen slik dere gjør, ta heller et oppgjør med ministerne som sitter og tildeler midler til disse prosjektene. Press dem like hardt, om ikke hardere. Vis at dere også bryr dere om innbyggerne, vis at dere bryr dere om deres ansatte. Ikke alle vil klare den ekstra belastningen disse bompengene vil utgjøre i hverdagen. Kanskje det er en av dine ansatte som vil komme på ditt kontor og fortelle at familien er på randen av sammenbrudd. Er du som leder i en bedrift, klar for å ta den praten med dine ansatte? Det kan skje med hvem som helst.

Vi vil støtte dere i en slik kursendring. Vi er alle tjent med at disse viktige prosjektene blir gjennomført. Men vi er ikke tjent med at noen ramler utenfor. Så snu kanonen mot de riktige instansene og ikke fortsett å skyte på de som ønsker å endre på dette. Denne bompengebonanzaen må ta slutt, en gang for alle. Våre felles goder skal finansieres over statsbudsjettet.